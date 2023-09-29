Минфин предложил отменить налог на вклады сроком выше одного года

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259076&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Минфин предложил проработать вопрос отмены налога на процентный доход по вкладам сроком от одного года. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Речь идет о том, чтобы включить доходы по таким вкладам в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу».

Сейчас по Налоговому кодексу НДФЛ не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки: максимальная ставка ЦБ за отчетный год умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога.

«При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Банка России. Предлагается дополнительно проработать вопрос об особенностях налогообложения вкладов со сроком действия более одного года в целях возможности учета суммы необлагаемого процентного дохода, определенного в периодах, за которые начислены проценты по вкладу», — говорится в документе Минфина.

В мае глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков предлагал освободить вкладчиков от уплаты налога с процентных доходов по всем долгосрочным депозитам и, возможно, сделать их безотзывными. Однако замминистра финансов Алексей Моисеев тогда не поддержал такую идею, отметив, что это не станет стимулом для развития этого рынка.

«Я думаю, что дело не в налогах. Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было. Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто не свойственен банку», — подчеркивал Моисеев.

Как в России появился налог на вклады и почему его еще ни разу не собрали

Налог на процентный доход по депозитам свыше 1 млн руб. предложил ввести в 2020 году президент Владимир Путин. Первым расчетным годом должен был стать 2021-й с выплатами налога в 2022-м. Однако после начала российской военной операции на Украине и внепланового роста ставки ЦБ до рекордных 20% на фоне кризиса правительство решило отменить сбор на два года. Таким образом, новый расчетный период для НДФЛ с дохода по вкладам наступил в 2023 году, а выплаты должны состояться в 2024-м.



В июле депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением освободить от налога на вклады пенсионеров, ветеранов и членов их семей. Послабления по этому сбору обсуждались и на форуме Ассоциации банков России в Сочи 29 сентября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась за то, чтобы не распространять налог на длинные депозиты.