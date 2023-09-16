Как перестать занимать до зарплаты и начать копить

В первую очередь, если вы не понимаете, куда исчезают деньги, стоит составить финансовый план. Благодаря ему вы не только увидите, куда и в каком количестве уходит честно заработанное, но и поймете, как перераспределить финансовые потоки так, чтобы и на необходимое хватало, и финансовая подушка безопасности образовалась, и, возможно, новые источники дохода появились.

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и местами довольно увлекательно. Ведь финансовый план нужен не для того, чтобы тратить меньше: он позволяет получать больше за те же деньги, начать копить на дорогостоящие приобретения и подготовиться к непредвиденным расходам.

Чтобы такой план начал работать, нужно терпеливо фиксировать все без исключения траты в течение, например, двух-трех месяцев, каждый день записывая даже самые незначительные покупки. Делать это можно как при помощи специальных мобильных приложений, так и на бумаге, например, в тетради.

Учет при соблюдении финансового плана помогут упростить специальные программы. Они помогают вести бюджет и грамотно распределять финансы. Например, такая программа может сама вычесть из общего дохода обязательные траты на квартплату, образование или кредиты, а оставшуюся сумму распределить пропорционально. Программа подскажет, сколько нужно откладывать на неделю или день, как долго придется копить на крупные покупки. Она же сделает анализ расходов. Освободившееся время можно направить на повышение уровня собственной финансовой грамотности.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258777&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Разделяй и властвуй

Для начала стоит распределить расходы по категориям (квартплата, продукты питания, отдых и развлечения, медицина, одежда и другие обязательные траты), чтобы было проще их анализировать. Сравните свои расходы с доходами. После того, как вы внесете все доходы и расходы в таблицу и проанализируете их необходимость — станет ясна истинная картина вашего финансового состояния. Зачастую уже на этом этапе становится ясно, что внушительная сумма уходит на необязательные мелочи, без которых вполне можно обойтись.

Кроме обязательных необходимых трат не забудьте о финансовой подушке безопасности — сумме, которая будет отложена на случай непредвиденных расходов.

Самое сложное в финансовом плане — строго придерживаться установленных лимитов.

Чтобы не поддаться импульсу, стоит заранее составить список перед походом в магазин. Тогда незапланированных и необязательных покупок будет легче избежать.

А если немного поменять привычки и покупать продукты и товары для дома не в ближайшем магазине изо дня в день, а поехать в гипермаркет, где цены ниже, и закупить все необходимое там, например, на неделю — сэкономите не только деньги, но и время.

Придерживаться плана поможет удобное распределение денег: для наглядности можно завести конверты, подписать их и откладывать в каждый запланированную сумму — на продукты, на одежду, на отдых, на хобби, на непредвиденные расходы и так далее. Не тратить деньги из конверта не по назначению. При должной дисциплине среди них даже может появиться конвертик «на мечту». Ольга Милова начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО

Если финансовый план не получается соблюдать, его нужно корректировать.

Можно перераспределить траты, а можно попробовать заработать больше: перевести пассив (деньги «под подушкой») в актив (например, счет под проценты в банке) и таким образом немного заработать.

Можно попробовать продать ненужные вещи, одежду и обувь, коллекцию бабушкиного хрусталя или книги, которые вы не будете перечитывать или неиспользуемый гаджет.

Для того, чтобы сэкономить и даже заработать, можно обратить внимание на условия использования банковских карт. В каждом банке существует своя программа лояльности для клиентов: при открытии карты нужно внимательно изучить разные предложения и выбрать наиболее выгодное. Многие, например, предлагают кешбэк или бонусы за оплату тех или иных категорий товаров — можно подобрать такие условия, при которых программа лояльности банка будет максимально работать на вас, добавила Ольга Милова.

Минус комиссия — плюс доход

Знание финансовых сервисов тоже поможет не переплачивать. Например, система быстрых платежей (СБП) позволяет мгновенно и бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц между клиентами разных банков по номеру телефона без комиссии. К тому же многие магазины предлагают кешбэк при оплате товаров с помощью QR-кода через СБП. Через эту же систему можно без комиссии оплачивать и жилищно-коммунальные услуги.

Если у вас есть кредит или несколько, и при этом значительная часть дохода уходит на выплаты по ним, можно обратиться в банк за реструктуризацией долга или рефинансировать кредиты на более выгодных условиях. А при тратах на приобретение жилья, выплату ипотеки, оплату образовательных или медицинских услуг есть возможность получать налоговый вычет.

Помочь сохранить бюджет поможет и знание своих прав. Стоит обратить внимание на льготы и компенсации — возможно, какие-то из них положены и вам. Можно обратиться за пересчетом оплаты коммунальных услуг, если вы долго отсутствовали дома и можете это подтвердить.

Страхование жизни и имущества при возникновении страхового случая поможет не тратить деньги на непредвиденный ремонт или лечение.

Если у вас есть накопления, держать их дома — самый ненадежный вариант. Стоит хранить сбережения во вкладе или на накопительном счете — так их не съест инфляция. При этом безопаснее держать в одном банке не более 1,4 млн руб. — эту сумму вам точно вернут, даже если банк, к примеру, разорится. Ольга Милова начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО

Чтобы финансовый план помог перейти от трат к накоплению, стоит четко определить цели: какую сумму и к какому сроку вы можете получить. Перед тем, как запланировать покупку и внести ее в план, обдумайте, действительно ли она вам нужна. Если целей несколько, выстройте их по степени важности и проанализируйте все пути достижения, в том числе, самые нереальные.

Для разных целей можно использовать разные инструменты. Например, на отпуск поможет накопить срочный депозит на полгода. Для строительства и ремонта подойдет вклад с возможностью частичного снятия средств или накопительный счет.

Жизнь не стоит на месте, поэтому и финансовый план нужно время от времени корректировать. Если изменился доход или какая-то покупка была куплена раньше, то цели можно и нужно менять. Слишком жесткая экономия может привести к полному отказу от планирования.