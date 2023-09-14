10:26 (мск), источник: Life.ru

Лишним не будет: Россияне ответили, сколько денег им не хватает для жизни на широкую ногу

Около 21% россиян считают, что для комфортной жизни им не хватает 20 тысяч рублей, которые ежемесячно поступали бы на банковский счёт. В то же время каждый шестой гражданин РФ испытывает чувство финансовой безопасности лишь при получении одного миллиона рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и финансовым маркетплейсом «Сравни». С выводами ознакомился Лайф.

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Источник: Reuters

На вопрос о привычке быстро тратить дополнительный доход утвердительно ответили 42% опрошенных. К главным причинам такого подхода респонденты отнесли незначительность суммы накоплений, желание ни в чём себе не отказывать (по 20%) и боязнь инфляции (10%). Оказалось, что больше всего жить на широкую ногу привыкли жители Красноярска (59%), Уфы (56%) и Казани (51%).

Оставшиеся 58% россиян привыкли откладывать денежные средства. Треть из них видят цель накоплений в приобретении недвижимости, 25% планируют использовать капитал для переезда в другой город, а 14% — для покупки нового автомобиля.

«Большая часть россиян старается делать накопления с любого источника дохода. Респонденты считают, что сделать это вполне возможно благодаря открытию вклада в банке под выгодный процент (47%) или инвестиционного счёта (22%), покупке драгоценных металлов (17%) и программам инвестиционного страхования жизни (9%)», — гласят итоги опроса.

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