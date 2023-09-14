Лишним не будет: Россияне ответили, сколько денег им не хватает для жизни на широкую ногу

Лишним не будет: Россияне ответили, сколько денег им не хватает для жизни на широкую ногу

Около 21% россиян считают, что для комфортной жизни им не хватает 20 тысяч рублей, которые ежемесячно поступали бы на банковский счёт. В то же время каждый шестой гражданин РФ испытывает чувство финансовой безопасности лишь при получении одного миллиона рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого страховой компанией «Ренессанс Жизнь» и финансовым маркетплейсом «Сравни». С выводами ознакомился Лайф.