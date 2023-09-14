Названа цена счастья в разных странах: сколько нужно зарабатывать в России

Раскрыта цена счастья в каждой стране: исследователи выявили, сколько денег в год требуется гражданам 173 государств для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Удивительно, но самыми «жадными до счастья» оказались жители как богатых, так и бедных стран.

Говорят, что за деньги счастья не купишь, но новое увлекательное исследование позволяет с этим не согласиться — и называет суммы, которые позволяют людям по всему миру быть довольными своей участью, пишет Daily Mail.

Исследователи выявили оптимальную сумму денег в год в 2023 году, которая необходима гражданам в 173 странах для счастья. Согласно исследованию, любая сумма, превышающая эти оптимальные показатели дохода, «никак не влияет на счастье человека».

Самая высокая стоимость счастья в мире оказалась в Иране — его жителям для счастья требуется годовой доход в размере 239 700 долларов.

Мягко говоря, очень небогатый и погруженный в гражданскую войну Йемен занимает второе место в мировом рейтинге, за ним следует в десятки раз более благополучная Австралия, гражданам которой для поддержания уровня удовлетворенности требуется внушительная сумма в размере 188 727 австралийских долларов (121 191 доллар США).

Остальная часть списка топ-10 стран включает Зимбабве на четвертом месте ($118 342); Норвегию на пятом ($117 724).

Богатая Швейцария заняла шестое место — ее жителям для полного счастья требуется $115 745.

Далее, на седьмом месте, находится Новая Зеландия ($114 597).

Восьмое место по количестве необходимых для счастья денег занимает Израиль ($112 506), за которым следует Исландия (111 908 долларов).

Замыкают топ-десятку Соединенные Штаты, жителям которых требуется 105 000 долларов, чтобы оставаться счастливыми.

Согласно исследованию S Money, счастье наиболее доступно в Сьерра-Леоне, Африка, где уровень счастья повышается при доходе в 8 658 долларов в год. Сразу за Сьерра-Леоне находится южноамериканское государство Суринам, где годовой доход в размере 10 255 долларов наиболее эффективно сдерживает нищету, отмечает Daily Mail. Следующим в списке «самая низкая цена за счастье в год» идет Мадагаскар — там хватает и 11 355 долларов в год.

Остальную часть этого рейтинга составляют Гайана (четвертое место, $11 707); Судан (пятое место, $11 845); Никарагуа (шестое место, $11 941); Колумбия (седьмое место, $12 159); Гамбия (восьмое место, $12 597); Боливия (девятое место, 12 795 долларов) и, наконец, Гана (10-е место, 12 949 долларов).

Великобритания занимает 18-е место в общем списке, и британцам требуется в среднем 68 404 фунта стерлингов (85 440 долларов) в год, чтобы быть оптимистичными. Однако для тех, кто живет в столице Великобритании Лондоне, уровень счастья повышается при более высокой зарплате — 103 083 доллара в год. И гораздо дешевле счастье обходится в Лестере, где достаточно иметь 79 188 долларов в год.

В США Санта-Барбара в Калифорнии является городом с самой высокой стоимостью счастья — 162 721 доллар, далее следуют Гонолулу (148 943 доллара) и Нью-Йорк (145 028 долларов). В то время как американским городом с самой низкой стоимостью счастья признан Ноксвилл (штат Теннесси) — 88 032 доллара.

В России, если верить исследованию, для счастья необходимо зарабатывать 17851 доллар в год. На Украине — 16 594 доллара.

Как были рассчитаны эти суммы? Сначала, поясняет Daily Mail, исследователи обратились к исследованию Университета Пёрдью (штат Индиана), в котором анализировалась взаимосвязь между счастьем и доходом, чтобы выяснить цену счастья в каждой стране и отдельных городах.

В этом исследовании была зафиксирована точка насыщения для оценки жизни (LE) в долларах США для каждого региона мира.

Оценка жизни — это показатель всемирного опроса Gallup, который измеряет, насколько хорошей человек считает свою жизнь, поясняет Daily Mail. Точка насыщения LE относится к точке дохода, при которой любое дальнейшее увеличение дохода не оказывает влияния на счастье индивида.

Исследователи рассказывают: «Цифры в исследовании сгруппировали страны по регионам мира и указали точки насыщения относительно покупательной способности американца. Итак, чтобы определить местную цену счастья в разбивке по странам, мы пересчитали эти цифры обратно в местные валюты, используя коэффициенты покупательной способности для конкретных стран, полученные из Международного валютного фонда. Коэффициенты покупательной способности представляют собой количество единиц местной валюты, которые равны покупательной способности одного доллара США в Соединенных Штатах. Наконец, мы конвертировали местную валюту обратно в доллары США, используя текущие обменные курсы, предоставленные Google Finance. И получается цена счастья».

Впрочем, как отмечает Daily Mail, в одном гарвардском исследовании утверждалось, что к счастью приводит не то, что вы зарабатываете, а то, как вы это тратите. Исследователи заявили, что покупка впечатлений и меньшего количества материальных благ сделает вас более довольными, равно как и уделение пристального внимания счастью других.