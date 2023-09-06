Граждане взяли рекордный объем кредитов в августе

Драйвером роста всего рынка остается ипотека. Граждане взяли 216 500 кредитов на сумму 860,3 млрд руб. Это максимальный месячный результат за всю историю наблюдений с декабря 2013 г., следует из данных Frank RG. Относительно июля объем выдач вырос на 32%, а количество — на 28%. Средний чек за месяц прибавил 3% и почти достиг 4 млн руб.

Во втором по темпам прироста сегменте, кредитах наличными, банки выдали почти 3,3 млн ссуд на 747 млрд руб. — это на 6% и 12% больше июля (56% и 40% год к году) соответственно. Средний чек прибавил за месяц 5% и составил 227 600 ₽. В первые два месяца лета сегмент показывал слабую динамику: за июнь выдачи прибавили 0,3%, за июль — 0,77%.

Темпы выдачи POS-кредитов в точках продаж немного замедлились в августе: за месяц сегмент вырос на 10% (в июле 12%) и достиг 46,3 млрд руб. При этом количество кредитов выросло на 9% в августе до почти 1,36 млн штук. Средний чек увеличился за месяц незначительно и составил 34 100 ₽.

Единственным сегментом, показавшим снижение, в августе оказались автокредиты, которые в июле, наоборот, демонстрировали рекордные уровни: выдачи в последний месяц лета сократились на 5% по объему и на 6% по количеству — до 157,1 млрд руб. и 106 900 штук соответственно.

В июле значительный рост объяснялся отложенным спросом, расширением доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укреплением позиций отечественного автопрома и активным развитием китайских брендов на российском рынке, писали «Ведомости».

ЦБ повысил ключевую ставку на внеочередном заседании 15 августа сразу с 8,5 до 12% годовых. После этого в банках начали расти ставки по необеспеченным кредитам, а также рыночной ипотеке.

Ускорение потребительского кредитования в августе происходило на фоне заметного роста ключевой ставки и было обусловлено стремлением заемщиков взять кредит по прежним ставкам, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Для ипотечных заемщиков, учитывая значительные суммы и сроки кредитов, повышение ставок на 1−2 п. п. означает существенное увеличение переплаты, именно поэтому этот сегмент рос быстрее остальных, поясняет он.

Вероятно, банки также старались максимизировать ипотечные выдачи перед ужесточением регулирования с октября — повысятся надбавки на капитал, полагает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Фактически, поясняет он, банки могли выдавать наиболее рискованные кредиты (с маленьким первоначальным взносом или заемщикам с повышенной долговой нагрузкой), добавляет он.

В сентябре рынок потребкредитования сохранит высокие темпы роста, полагает Доронкин: заемщики будут осуществлять покупки в рамках одобренных в августе кредитов, опасаясь в том числе дальнейшего роста ключевой ставки.

Но уже в IV квартале можно будет увидеть охлаждение рынка за счет досрочной реализации части спроса, отмечает он.

С учетом ожидаемого замедления выдач в результате охлаждения рынка совокупный портфель кредитов, выданных физическим лицам, может показать прирост на 16% по итогам полного 2023 г. и превысить 31,8 трлн руб. по остатку задолженности на конец года, считает Беликов.

До конца 2023 г. выдачи ипотеки могут установить сразу несколько рекордов на фоне роста ключевой ставки и ужесточения регулирования: месячный, квартальный и годовой, писали в новом обзоре аналитики рейтингового агентства НКР. Согласно их оценке, по итогам года показатель может достичь 6,5−6,7 трлн руб., что на 35−40% больше 2022 г. и на 14−18% — рекордного 2021 года.