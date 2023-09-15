О чем говорит решение ЦБ по ставке

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики выступили высокие темпы текущей инфляции, сохраняющиеся проинфляционные риски (в том числе из-за слабости рубля), рост инфляционных ожиданий и пересмотр вверх прогноза по инфляции Банком России.

Кроме этого, мы полагаем, что текущее решение о повышении ключевой ставки в том числе направлено на стабилизацию курса рубля, длительное ослабление которого увеличивало риски для финансовой стабильности.

Текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год, на которые ориентируется Банк России, четвертый месяц подряд значимо превышают целевые 4%. ЦБ оценил текущие темпы инфляции в августе в 9,4% после 12,2% в июле. В сентябре текущие темпы инфляции, по нашим оценкам, снова будут выше 10%.

Банк России повысил прогноз по инфляции на конец этого года до 6−7% с 5,0−6,5%. Напомним, что ЦБ сегодня опубликовал обновленный макропрогноз, хотя это заседание не является опорным. Новый прогноз регулятора во многом объясняет сегодняшнее решение ЦБ.

Центробанк подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% в 2024 году. Поэтому ему необходимо продолжать действовать жестко уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3−6 кварталов.

Посредством ужесточения денежно-кредитной политики Банк России стремится охладить бурное кредитование и снизить высокий спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевым 4% к концу следующего года.

Мы считаем маловероятным, что инфляция вернется к целевым 4% ранее 2025 года. В базовом сценарии на конец этого года мы ожидаем повышения инфляции до 7,2% с замедлением до 5,5% на конец 2024 года. При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции.

Дальнейшие действия ЦБ

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке в этом году — до конца года средняя ключевая ставка ожидается в диапазоне 13,0−13,6%. Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен еще на 300 б.п., до 11,5−12,5%.

Банк России дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

С точки зрения регулятора сейчас важно сохранять жесткую риторику, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести до экономики сегодняшнее повышение ключевой ставки, чтобы затормозить инфляцию.

Мы ожидаем, что на следующем заседании 27 октября Банк России снова повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 13,5%.

В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 13,5% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. При этом мы считаем, что для стабилизации курса рубля необходимы другие меры помимо подъема ключевой ставки (например, возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и/или ужесточение ограничений на отток капитала).

Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только во втором квартале 2024 года, когда начнет замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 5,5% и снижения ключевой ставки до 10%.

В рисковом сценарии, если рубль продолжит слабеть в сторону 110 за доллар, полагаем, что ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 15−17%.

Влияние на ставки в экономике и рубль

Мы ожидаем, что вслед за сегодняшним повышением ключевой ставки на сопоставимую величину вырастут ставки по депозитам и кредитам, в том числе по ипотеке.

Двузначные доходности по депозитам и облигациям сделают рублевые сбережения более привлекательными, что может оказать поддержку рублю в ближайшие месяцы.

Кроме этого, удорожание кредитов снизит привлекательность текущего потребления в сравнении со сбережениями, что может снизить спрос на импорт и также поддержать рубль.

Мы не ожидаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет значимого влияния на рубль в ближайшие дни. Влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.

Мы полагаем, что рубль до конца года останется в диапазоне 90−100 рублей за доллар. В свои прогнозы на 4-й квартал мы закладываем средний курс рубля на уровне 98 за доллар, 104 за евро и 13,3 за юань.

Влияние на долговой рынок

Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет негативное влияние на долговой рынок — мы ожидаем дальнейшего роста доходностей ОФЗ вдоль всей кривой.

В базовом сценарии ближний конец кривой ОФЗ может подняться к ключевой ставке 13%, тогда как доходности длинных ОФЗ могут подрасти к 12%.

В условиях сохраняющейся неопределенности с курсом рубля и пиком по ключевой ставке наиболее привлекательной идеей для инвесторов мы по-прежнему считаем покупку облигаций с плавающей ставкой — более ликвидных государственных ОФЗ-ПК и более доходных корпоративных флоатеров.