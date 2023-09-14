ЕЦБ повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов

С 20 сентября ставка по маржинальной кредитной линии также будет повышена до 4,75%, ставка по депозитной линии — до 4%.

«Сегодняшнее повышение ставок отражает оценку совета правления ЕЦБ перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности проводимой денежно-кредитной политики», — говорится в пресс-релизе. Инфляция продолжает снижаться, но все еще ожидается, что она будет оставаться высокой еще долго. ЕЦБ все еще намерен вернуть инфляцию к 2% к 2025 году.

«В соответствии с текущими оценками, совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю», — отмечается в сообщении.

«Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность», — говорится в заявлении.

Аналитики, опрошенные TradingEconomics, прогнозировали за неделю до решения ЕЦБ, что изменения ставки не будет и она останется на уровне 4,25% до конца квартала. Однако за несколько часов до заседания аналитики стали склоняться к повышению ставки до 4,5%.

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