ЦБ повысил ключевую ставку до 13%

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых», — указали в ЦБ.

Отмечается, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

До этого регулятор повышал ставку на внеочередном заседании 15 августа: сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых на фоне усиления инфляционного давления.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в пресс-релизе Центробанка.

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.