ЦБ повысил ключевую ставку до 13%
Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 13% годовых, говорится в сообщении регулятора.
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Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 13% годовых, говорится в сообщении регулятора.
«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых», — указали в ЦБ.
Отмечается, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким.
До этого регулятор повышал ставку на внеочередном заседании 15 августа: сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых на фоне усиления инфляционного давления.
«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в пресс-релизе Центробанка.
Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне