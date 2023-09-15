13:32 (мск), источник: Финансы Mail.ru

ЦБ повысил ключевую ставку до 13%

Банк России на очередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 13% годовых, говорится в сообщении регулятора.

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«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых», — указали в ЦБ.

Отмечается, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким.

Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

До этого регулятор повышал ставку на внеочередном заседании 15 августа: сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых на фоне усиления инфляционного давления.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в пресс-релизе Центробанка.

Регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0−7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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