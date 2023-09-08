Ключевой образ жизни: банки рассчитывают на сохранение ставки на уровне 12%

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На финансовом рынке ожидают, что по итогам заседания совета директоров Центробанка 15 сентября ключевая ставка сохранится на уровне 12%. Это следует из консенсус-прогноза «Известий». По мнению аналитиков, внепланового повышения в августе достаточно для сдерживания роста цен, поскольку действия регулятора отражаются на инфляции с задержкой в несколько месяцев. Хотя прошлое решение Банка России позволило опустить доллар ниже 100 рублей, вряд ли нацвалюту получится значительно поддержать с помощью монетарной политики в дальнейшем — только если ставка взметнется до 20%.

В ожидании сохранения

Шестеро из 13 опрошенных «Известиями» участников финансового рынка (банков и брокеров) высказались в пользу сохранения ключевой на уровне 12%. Еще двое — «Зенит» и ОТП Банк — допускают и удержание ставки, и ее повышение, но в качестве базового прогноза всё же рассматривают первый вариант. Пять игроков рынка ожидают повышения ключевой на заседании 15 сентября в диапазоне 0,5−3 п.п.

В последние два месяца ставку поднимали дважды в сумме на 4,5 п.п.: на плановом заседании в июле до 8,5% и на внеплановом в августе — до 12%. Этого должно быть достаточно, чтобы снизить среднесрочные проинфляционные риски, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Схожей позиции придерживаются и в инвестиционном банке «Синара».

Августовское повышение пока полностью не отразилось на рынке — пауза выглядит более целесообразной, отметила главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. При этом она ожидает сохранения жесткого сигнала от ЦБ по поводу следующих заседаний.

Достаточных оснований для ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) у регулятора пока не сформировалось, но сейчас его внимание обращено в том числе на 2024 год, предупредил вице-президент банка «ДОМ.РФ» Игорь Кузавов. Помимо того, еще не вышли полные данные Росстата по росту цен в августе и актуальный отчет инФОМ по инфляционным ожиданиям населения, поэтому для принятия решения у ЦБ пока недостаточно вводных, добавила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Смелые предположения

При этом некоторые банки рассчитывают на рост ставки после 15 сентября. По мнению директора Экспобанка Эрнста Беккера, поднять ее могут до 14−15%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также считает, что уровень в 14% станет пиком для ставки в этом цикле повышения.

Несмотря на внеочередное увеличение ключевой 15 августа, риски разгона цен не уменьшились, пояснил Михаил Васильев. Темпы кредитования оставались крайне высокими — в прошедшем месяце был выдан рекордный объем розничных займов, который составил 1,81 трлн рублей. При этом зарплаты в РФ продолжают подниматься, что поддерживает спрос, в том числе на импортные товары. Более того, о возможности роста ставки уже заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах форума, посвященного цифровым финансам, говорил, что на плановом заседании регулятора в середине сентября ставка вновь может быть поднята, так как профинфляционные риски остаются очень значительными. Владимир Чернов аналитик Freedom Finance Global

По его ожиданиям, показатель могут увеличить на 1−3 п.п. уже в сентябре. Эксперт подчеркнул: нет причин сомневаться в том, что у ЦБ хватит решимости для жестких мер с целью сдерживания инфляции.

Дальнейшее движение ДКП будет зависеть от динамики цен, отметил Сергей Коныгин из банка «Синара». К концу года ставка может варьироваться в коридоре 12−14% с потенциалом снижения в первой половине 2024-го.

Представители опрошенных «Известиями» банков считают, что до конца 2023-го рост цен в стране может превысить 6,5%. Таким образом, решение регулятора по ключевой будет направлено в первую очередь на возвращение инфляции к целевому показателю — 4%, подчеркнул операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Национальная валюта

Влияние ключевой ставки на рубль второстепенно и имеет психологическое краткосрочное воздействие, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. В середине августа доллар оказался выше 100 рублей: именно тогда ЦБ провел внеплановое заседание. После него нацвалюта временно укрепилась, но в итоге ее ослабление продолжилось.

Вряд ли что-то изменится, если в РФ сохранится тот же уровень торгового баланса: в стране импорт превышает экспорт, что оказывает давление на рубль, пояснил Владимир Зотов из УБРиР.

— Курс более чувствителен к мерам валютного контроля, интервенциям и управлению количественными параметрами денежного предложения, — подчеркнул Денис Попов.

Ужесточение ДКП в любом случае поддержит российскую валюту, поскольку приведет к росту ставок по депозитам и доходностей облигаций, что сделает рублевые сбережения более привлекательными, отметил Михаил Васильев. Помимо того, решение ЦБ приведет к удорожанию кредитов, что в том числе снизит спрос на импорт и сбалансирует торговый баланс.