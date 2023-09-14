Скидок меньше, доходов больше: сколько еще продержится дисконт на российскую нефть

Россия поставляла нефть на экспорт в августе на 570 тысяч баррелей в сутки меньше (минус 7%), чем год назад — примерно 7,2 млн баррелей в день. Но доходы страны от экспорта в это же время выросли на 12% и составили 17,1 млрд долларов. Это произошло за счет более высоких цен, которые компенсировали сокращение поставок, сообщило Международное энергетическое агентство. Поставки в Китай и Индию упали до 3,9 млн баррелей в сутки с 4,7 млн ​​баррелей в сутки в апреле и мае, но составили более половины общего объема.

С начала 2023 года заработал в полную силу механизм price cap (ценовой потолок), разработанный ЕС и странами «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Францию, Япония), и введенный в декабре 2022 года. Санкционная мера запрещала всем страховым, финансовым, транспортным компаниям стран ЕС и G7 участвовать в сделках по поставкам российской нефти, если ее цена выше 60 долларов за баррель.

Но спустя месяц стало известно, что часть российской нефти продаётся иногда дороже: ее перегружали с танкера на танкер, смешивали с другими сортами, чтобы скрыть происхождение, или доставляли «теневым флотом танкеров», который якобы создала Россия.

Полностью «ценовой потолок» был нарушен в июле, заявил генеральный директор компании Fractal Shipping Матье Филипп в интервью S&P Global Commodity Insights. Танкеры этой компании с декабря 2022 года перевезли 44 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из российских портов через Балтийское море в северный Китай, пока цена российской нефти была не выше 60 долларов.

Спотовая цена (с немедленной поставкой) самого массового российского экспортного сорта нефти Urals за это время выросла в 1,5 раза до 77 долларов за бочку, а ставки за фрахт танкеров — снизились в 2,5 раза. При этом, если до февраля 2022 года разница в цене между европейским эталоном Brent и Urals была 6−7 долларов, то с 2023 года стала в 3 раза больше. Сейчас бочка Brent на спотовом рынке стоит около 93 долларов. На первый взгляд дисконт российской нефти снизился с 20 до 16 долларов.

«При оценке дисконта важно сравнивать стоимость нефти на одном и том же базисе и учитывать другие факторы, влияющие на дифференциалы, в первую очередь, качество нефти (содержание серы, плотность и т. д. ), стоимость доставки (доставка на больших танкерах дешевле и может находить отражение в котировках). У России есть несколько экспортных сортов, основные — Urals и ВСТО, на них приходится свыше 90% российского экспорта нефти», — пояснил Финансам.Mail.ru заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Стоимость российской нефти Urals в портах Западной Индии сейчас на 9−11 долларов за баррель ниже уровней Arabian Light, при том, что еще полгода назад скидки достигали 18−20 долларов с каждого барреля. Стоимость российской нефти ВСТО в портах Северного Китая сейчас на 4,3 доллара с барреля ниже цен на ближневосточную Oman, в марте 2023 года скидки составляли 10−11 долларов. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

Пока это в 2 раза больше, чем до февраля 2022 года.

Ситуация для российских экспортеров заметно улучшилась в последние 2−3 месяца — из-за снижения экспорта и высокого спроса на внешних рынках дисконты для российских сортов заметно сократились, но все же предлагаемые условия существенно хуже, чем в 2021 — начале 2022 года, например, в начале февраля 2022 года сорт ВСТО продавался в Китае с премией в 2,6 доллара с баррель к Oman, поэтому потенциал для снижения дисконта еще сохраняется. Сергей Кондратьев заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов

Россия и Саудовская Аравия, основные участники стран нефтедобывающего альянса ОПЕК+, продолжают сокращать добычу, что увеличивает спрос на нефть. В четверг, 14 сентября, при открытии торгов цена европейского эталона на минуту достигла почти 95 долларов за баррель, подорожав сразу на 3 доллара. В августе и июле котировки балансировали вокруг 77 долларов за баррель.

По оценке МЭА, в июле дефицит нефти на рынке достиг в 1,5 млн баррелей в сутки, в августе — уже 1,7 млн баррелей. В последний раз столько нефти не хватало на рынке в 2021 году, когда глобальная экономика восстанавливалась после пандемии.

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