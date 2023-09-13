Новый дефицит. Какими будут цены на нефть в ближайшие месяцы

Международное энергетическое агентство (МЭА) в последнем ежемесячном отчете по рынкам нефти прогнозирует на четвертый квартал существенный дефицит сырья.

Отмечается, что оценка роста спроса на нефть в текущем году 2023 году сохранена на уровне 2,2 млн баррелей в сутки.

Российский экспортный сорт Urals в августе превысил установленный потолок на $10: в среднем баррель нефти Россия продавала по $70. При этом российским добывающим компаниям удалось сохранить добычу нефти в августе на уровне предыдущего месяца — 9,5 млн б/с. Доходы страны от экспорта при этом выросли на $1,8 млрд, до $17 млрд. В то же время экспорт снизился на 150 тысяч баррелей в день — до 7,2 млн баррелей.

В то же время страны ОПЕК+ по итогам августа немного снизили добычу — на 20 тыс. б/с, до 36 млн б/с.

На рынке нефти ситуация развивается по позитивному сценарию, прокомментировал ситуацию Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

Во вторник котировки прибавили 1,5%, дойдя до $92 — максимум с ноября прошлого года. Поддержку оказали оптимистичные прогнозы ОПЕК по поводу мирового спроса. Василий Карпунин начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»

Помимо МЭА и ОПЕК, Минэнерго США (EIA) в ежемесячном отчете сообщило, что прогнозирует снижение мировых запасов нефти почти на 0,5 млн б/с баррелей в сутки во второй половине 2023 г., что приведет к росту цен.

Средняя котировка Brent в IV квартале может составить $93 за баррель, считают в EIA.

Прогнозы, что пик потребления нефти 2019 года пройден, не оправдался, отметил в беседе с Финансами Mail.ru Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Он напомнил, что во время пандемии выход всего мира с самоизоляции произойдет сразу «на электромобили», и нефть уже никогда не будет так востребована, как до этого.

Прогноз окончания эпохи нефти не оправдался. После пандемии мы все еще ездим на машинах с двигателями внутреннего сгорания. Это значит, что спрос на нефть в ближайшее время будет. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Запоздалый рост спроса на нефть он объясняет тем, что Китай только в начале 2023 года полностью снял ковидные ограничения, хотя небольшие, точечные меры отменялись Пекином одними из первых в мире. США позже наложили ограничения из-за пандемии и раньше их сняли. Тем самым спрос на сырье в этой стране возник раньше.

Однако даже то, что Китай готов наращивать производство и, как следствие, импорт энергоносителей, не способно дать мощный толчок мировой экономике. Ведь произведенные китайскими предприятиями товары должен кто-то купить. Главные же покупатели — развитые страны в Европе и США — говорят о снижении роста ВВП или и вовсе о стагнации своих экономик, напомнил представитель ФНЭБ.

Кому выгодны высокие цены

По мнению Юшкова, очень высокие цены на нефть не выгодны никому: ни производителям сырья, так как товар меньше покупают, ни, соответственно, покупателям.

«Сверхдорогая нефть убивает спрос, затормаживает развитие мировой экономики и сокращает потребление. В том числе это не выгодно России и Саудовской Аравии, которые продлили до конца года меры по сокращению добычи и экспорту сырья. России необходимо держать цены на нефть на таком уровне, чтобы верстать бюджет — в соответствии с законом о бюджете на текущий год с допущением дефицита на уровне 2% ВВП. В идеале, чтобы бюджет был без дефицита», — пояснил представитель ФНЭБ.

Битва регуляторов

Еще один фактор, который влияет на нефтяные котировки — ставка ФРС США, добавил Юшков. «Когда американский регулятор поднимает ставку, то кредиты становятся дорогими и денежная масса уменьшается. Это сказывается в том числе и на биржевых товарах, таких как нефть. Потому что дорогие кредиты сокращают приток денег на биржу», — добавил он.

Цены на нефть поднялись и фиксируются выше отметки в $90 за баррель. Но прогнозировать, что они будут повышаться линейно до $100 и выше — нельзя.

Россия и Саудовская Аравия могут изменять свои решения о добыче и экспорту и до конца года. Поэтому ожидать бесконечного удорожания сырья не стоит: будет найден баланс. С одной стороны, цены должны быть выгодны экспортерам, а с другой — они не должны пугать покупателей. Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов прогнозирует трехзначные отметки цены барреля нефти в краткосрочном периоде.

Временное достижение трехзначной отметки вполне вероятно с учетом складывающегося сентимента, однако столь высокие уровни уже невыгодны производителям, поскольку они начинают оказывать деструктивное влияние на спрос. Игорь Галактионов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Скорее всего, котировки найдут справедливые уровни в районе $90−95 за баррель на ближайшие месяцы. Это, с одной стороны, не ударит по спросу на сырье, с другой — позволит России сформировать бюджет в соответствии с плановым дефицитом в 2%.

​ «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».