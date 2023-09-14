Иногда они возвращают: Минфин поддержал репатриацию валютной выручки экспортеров

В Минфине предлагают ввести репатриацию (обязательный возврат в РФ) валютной выручки экспортеров, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и денежные единицы, в которых такой механизм следует установить. В июле с подобной инициативой выступала «Деловая Россия». До этого, весной 2022-го, действовала более жесткая мера — обязательная продажа валюты внутри страны. Как полагают эксперты, репатриация поддержит курс рубля, однако эффект может быть краткосрочным. При этом компании могут столкнуться с проблемами при переводе денег в Россию из-за санкций.

Рублевая поддержка

Сейчас у Минфина более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, однако консенсуса пока нет, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. По его словам, ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров. Тут можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить, добавил спикер.

Обсуждение валютного регулирование возобновилось в августе, когда курс доллара в моменте превышал 100 рублей. Тогда 15 августа ЦБ внепланово повысил ключевую ставку сразу до 12%, что способствовало укреплению нацвалюты.

В то же время власти обсуждали и другие меры для поддержки курса. Среди возможных вариантов СМИ называли обязательную продажу валютной выручки экспортеров внутри РФ и запрет на выплату дивидендов за рубеж.

Сейчас стоит задача удержать рубль и не дать ему опуститься до психологического порога в 100 рублей за доллар, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он пояснил, что предложенная Минфином мера призвана возвращать в страну больше доходов корпораций в иностранных денежных единицах.

После резкого снижения в 2022 году потоки зарубежных товаров в Россию в какой-то степени восстановились из-за параллельного импорта. Однако продажи за границу значительно сократились из-за санкций на поставки нефти, газа и сельхозпродукции. Это меняет платежный баланс и курс рубля падает, пояснил Алексей Тараповский. Если же валюта начнет поступать в страну и ее станет много в финансовой системе, то она начнет дешеветь.

«Деловая Россия» в июле 2023-го направила в правительство письмо по этой теме, сообщили «Известиям» в бизнес-объединении. Там предложили возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета в уполномоченных банках — фактически заново установить возврат выручки в РФ в иностранной валюте или рублях. В прошлом году действие этих мер из Федерального закона о валютном регулировании и контроле временно приостановил указ президента.

С высокой вероятностью репатриация валютной выручки необходима для ее обязательной продажи государству, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Иначе влияние на курс нацвалюты будет лишь временным — ЦБ и статистические органы зафиксируют приток капитала в Россию, и рубль краткосрочно укрепится. Однако затем он снова начнет дешеветь, уверена эксперт. По ее мнению, эффект будет ограничен и тем, что данные о платежном балансе выходят с большим временным лагом, отражая лишь прошедшую ситуацию.

Исключительно возврат средств серьезной роли не сыграет, согласен член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. В то время как репатриация вместе с обязательной продажей валютной выручки однозначно повлияет на курс рубля. Весной 2022-го эти меры уже помогли его укреплению, подчеркнул эксперт. Тогда президент обязал экспортеров продавать 80% валютных доходов внутри страны. Затем порог снизили до 50%, а позже и вовсе отменили.

На биржевые цены всегда влияет наличие крупного продавца или покупателя, объяснила Наталья Мильчакова.

Золотая середина

Против обязательного возврата валютной выручки будут возражать экспортеры, считает Наталья Мильчакова. Она пояснила: проблема заключается в том, что крупнейшие российские банки находятся под санкциями и проводить через них подобные платежи в РФ проблематично. А иностранные финорганизации, в том числе из дружественных стран, отказываются отправлять в Россию иностранную валюту, опасаясь введения вторичных рестрикций.

Поэтому Минфин может столкнуться с тем, что многие экспортеры не смогут доставить и продать валюту в РФ, отметила Наталья Мильчакова. С другой стороны, выручка в китайских юанях и денежных единицах других дружественных государств в страну все-таки поступает. Поэтому требования по продаже можно установить для нее.

У принудительной репатриации валютной выручки также есть риски, добавил Агван Микаелян из FinExpertiza. Сохранение средств на заграничных счетах облегчает возможность закупки импортного оборудования, комплектующих, сырья и других необходимых промышленности товаров. Если же деньги нужно будет сначала в обязательном порядке возвращать в Россию, то последующая их отправка за рубеж становится крайне сложной и повышает трансакционные издержки бизнеса. Поэтому следует найти золотую середину и установить норму возврата и продажи валюты, например, на уровне 50%, считает эксперт.

«Известия» обратились к крупнейшим экспортерам и ЦБ с просьбой прокомментировать, как там оценивают возможное введение репатриации валютной выручки.

Сейчас разрабатываются дополнительные механизмы для поддержания курса рубля, однако эффект репатриации уже известен и при правильном подходе может позитивно повлиять на ситуацию, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.