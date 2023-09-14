Цена нефти марки Brent на ICE превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным биржи на 13:49 мск, цена Brent росла на 0,93% — до $93,05 за баррель.

К 13:57 мск Brent торговалась на уровне $93,02 (+0,9%). В то же время стоимость одного фьючерса нефти сорта WTI с поставкой в октябре рос на 0,81% — до $89,66 за баррель.