Brent может подорожать выше $100 за баррель

Аналитики американского финансового гиганта считают, что баррель Brent может подорожать выше отметки $100 к концу 2023 года.

Подобному сценарию могут способствовать сокращения добычи в ОПЕК+ и рост спроса в Азии. Собственно говоря, накануне ежемесячный отчёт по рынку нефти ОПЕК сообщил, что дефицит поставок в IV квартале может составить 3 млн баррелей, что в историческом горизонте будет свидетельствовать о самом активном сокращении запасов.

В МЭА, напротив, полагают, что в IV квартале спрос будет заметно ниже, чем средний показатель по всему году. По сути, в МЭА считают, что общий дефицит на рынке будет сравним с добровольным сокращением добычи в Саудовской Аравии.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent — $92,46 (+0,43%),

Алюминий — $2203 (+0,32%),

Золото — $1931,9 (+0,01%),