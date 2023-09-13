Brent может подорожать выше $100 за баррель
Аналитики Bank of America полагают, что цена Brent может подняться выше $100 за баррель к концу года. Почему этот прогноз может сбыться — рассказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
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Аналитики Bank of America полагают, что цена Brent может подняться выше $100 за баррель к концу года. Почему этот прогноз может сбыться — рассказал ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Аналитики американского финансового гиганта считают, что баррель Brent может подорожать выше отметки $100 к концу 2023 года.
Подобному сценарию могут способствовать сокращения добычи в ОПЕК+ и рост спроса в Азии. Собственно говоря, накануне ежемесячный отчёт по рынку нефти ОПЕК сообщил, что дефицит поставок в IV квартале может составить 3 млн баррелей, что в историческом горизонте будет свидетельствовать о самом активном сокращении запасов.
В МЭА, напротив, полагают, что в IV квартале спрос будет заметно ниже, чем средний показатель по всему году. По сути, в МЭА считают, что общий дефицит на рынке будет сравним с добровольным сокращением добычи в Саудовской Аравии.
Brent — $92,46 (+0,43%),
Алюминий — $2203 (+0,32%),
Золото — $1931,9 (+0,01%),
Никель — $19735 (-0,65%).