По завету Грефа: эксперты оценили инвестиционные советы банкира

«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас я бы не рекомендовал хранить в тех валютах, в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — сказал Греф и добавил, что на рынке есть инструменты для хеджирования риска, в том числе валютного.

На рынке есть рублевые облигации. Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции. Герман Греф глава «Сбербанка»

Валюты, чью покупательную способность и обменный курс которых можно назвать стабильными и не склонными к снижению, принято называть «твердой».

До 2022 года 80−90% оборота в валютной секции Мосбиржи составляли доллары и евро, сейчас на треть это — доллары, 10% — евро, еще треть — китайский юань, говорил ранее экс-глава банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов. Уход от доллара и евро в расчетах и сокращение доли «твердой» валюты экономист называл одним из факторов ослабления рубля.

Кто прав?

По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, сейчас россиянам не стоит покупать токсичные активы, к которым стали относиться американский доллар и евро.

Правильно говорит. Зачем покупать токсичные активы, если не собираешься использовать доллары и евро в будущем? У людей разный уровень финансовой грамотности и возможностей. Такие вопросы решаются индивидуально. Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

«В такой непростой экономической ситуации я бы посоветовал в первую очередь сосредоточиться на создании финансовой подушки безопасности — иметь сбережения на 6 месяцев расходов в виде наличных», — отметил эксперт.

Это неприкасаемая сумма, которая поможет пережить финансовые трудности и сделать в случае необходимости черную полосу серенькой.

Если говорить о суммах сверх этого, что для сохранения средств от инфляции можно рассмотреть инструменты с фиксированной доходностью в рублях. Например, облигации надежных эмитентов, депозиты.

«При этом важно понимать риски и диверсифицировать вложения. Можно рассмотреть акции. Но это уже рискованный актив. На них можно и заработать, и потерять деньги», — добавил он.

Если говорить о заработке на инвестициях, то здесь для требуется большая осторожность и знания.

Лучше начать с изучения основ инвестирования и повышения финансовой грамотности. Владислав Антонов финансовый аналитик BitRiver

Основное правило — никогда не инвестируй больше, чем готов потерять. Залог финансовой стабильности. Живи по средствам, избегай долгов и накапливай сбережения.

Проблемы самого доллара

В свою очередь старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ходжа Кава напомнил, что американская валюта подверглась небывалым инфляционным процессам, которые являются следствием мирового экономического кризиса. Они привели к обесцениванию многих, до этого считавшиеся надежными, валют.

Для понимания стоит заметить, что за последние 3 года (с 2020 по 2023 г.) были выпущены (напечатаны) более 80% всех созданных долларов США, что говорит о небывалой накачке экономики деньгами, что приведет к еще большему раздуванию финансовой системы и обесцениваю доллара. Ходжа Кава старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Европейская валюта также переживает не лучшие времена в связи с ухудшением экономического положения, связанного с ограничением доступа к выгодным ресурсам из России. Эта ситуация привела к угрозе деиндустриализации, так как многие компании меняют свою дислокацию в поисках более оптимальных условий работы и более дешевых ресурсов.

Таким образом, действительно, твердые валюты на сегодняшний день не лучший актив для сохранения капитала, резюмировал Кава.

Альтернативным решением он считает вложения в золото.

Все институциональные инвесторы во времена экономических кризов сохраняют большую часть своего капитала в золоте, не зря его называют «активом страха», поскольку данный актив является одним и самых надежных инструментов даже в условиях экономических катаклизмов. К примеру, крупные компании для правильного понимания своих финансовых результатов сравнивают стоимость своих акций относительно стоимости золота, что является более объективным нежели в денежным выражении. Ходжа Кава старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Юанизация россиян

Россияне привыкли за счет покупки валют диверсифицировать риски, связанные с инфляцией. Если доллар длительное время дорожал к рублю, значит, и вложенные в эту валюту деньги как бы становились дороже.

«Граждане обращали основное внимание на доллар и евро и инструменты, номинированные в них, такие как вклады и еврооблигации. Эти валюты были самыми “ходовыми” и часто использовались гражданами, например, для накопления средств на отпуск за границей», — напомнил Богдан Зварич, главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако в прошлом году эти валюты перешли в разряд недружественных стран, что создало риски хранения сбережений в них. Но при этом появились и альтернативы, обратил внимание аналитик.

В текущий момент, пожалуй, основной валютой, которую стоит рассматривать для переложения из рубля, выступает китайский юань. С одной стороны, данная валюта не имеет таких инфраструктурных рисков, которые присущи валютам недружественных стран.

Плюс к этому, постоянно увеличивается количество инструментов, в которые можно инвестировать юани — все больше банков дает возможность открыть вклады в юанях, на фондовом рынке есть облигации, номинированные в данной валюте. Также стоит отметить, что ставки по вкладам в юанях выше, чем по аналогичным инструментам в долларах и евро. Богдан Зварич главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру

Владислав Антонов тоже указывает на юань как на альтернативу валютам недружественных стран. Для тех, кто не разбирается в валютном рынке, он советует рассмотреть вариант жилой или коммерческой недвижимости. Но стоит помнить, что все виды вложений несут определенные риски.

«Риски получить убыток есть по всем активам, включая вклады если сумма больше 1,4 млн рублей, застрахованным АСВ», — подытожил собеседник.