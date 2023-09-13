Рубль оценивает поддержку. Как вербальные интервенции повлияли на курс национальной валюты

Как долго продлится эффект от вербальных интервенций? Разбирался Иван Хорушевский.

После того как во второй половине августа властям и регулятору удалось сдержать ослабление рубля, они не раз пробовали своими заявлениями закрепить успех. СМИ писали о планах ужесточить контроль за движением капитала, Центробанк не раз анонсировал возможное повышение ключевой ставки. Но если эти новости и помогали национальной валюте окрепнуть, то всего лишь на несколько дней.

Восточный экономический форум стал площадкой для новых словесных интервенций. Но главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин их тоже не считает эффективными. Укрепление рубля — заслуга ЦБ, который начнет продавать юани на 20 млрд руб. в день, считает собеседник «Ъ FM»:

Центральный банк пообещал совершенно конкретные действия — участие интервенций на валютном рынке. И в моем понимании первая реакция связана именно с этим обещанием. Это довольно неплохой объем интервенций, который для текущего рынка вполне может сместить равновесие и подтолкнуть рубль к укреплению.

Мириться со слабым рублем чиновники не хотят. В Минэкономразвития пообещали вернуться к диапазону 70−80 ₽ за доллар. Как? Не уточняется. Экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков проанализировал доступные властям инструменты:

«Две самые эффективные меры по стабилизации курса и укреплению — это более жесткая бюджетная политика, и более высокие рублевые ставки. Из 25% ослабления курса с марта по начало сентября половина приходилась на недостаточно высокие рублевые ставки. У нас никакой премии за сбережение средств в национальной валюте просто не было».

Очередное повышение ключевой ставки, по мнению экономистов, еще сильнее поддержит рубль. На такое решение Центробанк и должен пойти, считает большинство экономистов, опрошенных СМИ.

Но на Восточном экономическом форуме прозвучали другие прогнозы. Глава Сбербанка Герман Греф и президент ВТБ Андрей Костин необходимости в ужесточении денежно-кредитной политики не увидели. Однако у ЦБ может быть свой взгляд, говорит аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских:

«В первую неделю сентября инфляция подскочила с 0,03% до 0,11%. Исходя из этого, мы делаем вывод, что на ближайшем заседании Банк России все же поднимет ставку на 1 процентный пункт. Потому что, как ранее сам заявлял ЦБ, влияние изменения ключевой ставки сказывается на экономике только спустя три-шесть кварталов, и здесь нужно действовать на упреждение».

Для верности Андрей Костин предложил властям ужесточить еще и валютный контроль, введя лимиты на рублевые переводы за рубеж. Герман Греф неожиданно поддержал коллегу, а в Центробанке подтвердили, что уже обсуждают идею. Экономист Николай Корженевский не уверен, что это удачное решение:

«Если вы, например, показываете, что готовы вводить серьезные ограничения на движение капитала, в памяти у крупных инвесторов, у бизнеса это останется надолго. Если вам через шесть месяцев понадобится их отменить, уже не будет такого доверия, приверженности к какому-то типу политики. Всегда принимать долгосрочные меры в ответ на краткосрочные колебания — не самая лучшая идея».

Несмотря на все заявления участников Восточного экономического форума, рынок все равно продолжает оставаться волатильным.