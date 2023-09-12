Греф заявил о недооцененности рубля

Нужно найти причины несоответствия текущего курса рубля его фундаментальным значениям и принять после этого необходимые шаги, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит «Интерфакс».

У нас сегодня все хорошо с платежным балансом, и тем не менее курс является очень волатильным и находится на уровнях, которые явно не соответствуют фундаментальной стоимости рубля. Герман Греф председатель правления Сбербанка

Говоря о возможных шагах для стабилизации курса, он не назвал себя большим сторонником валютного регулирования, отметив, что в сегодняшних условиях любые меры такого контроля легко обходятся.

«Что Андрей Леонидович (Костин — прим. “Ленты.ру”) сказал в отношении утечки капитала через рублевые активы, чего раньше никогда не было, — он абсолютно прав», — прокомментировал Греф предложение руководителя ВТБ об ограничении переводов за рубеж 100 миллионами рублей ради поддержки национальной валюты.

Глава Сбербанка также уточнил, что одной мерой проблему не решить и нужен комплекс действий. «Мы свои предложения отправили в этой части», — сказал он.

Ранее зампред Банка России Алексей Гузнов пояснил, что идея лимита по сумме вывода за границу рублей требует обсуждения и оценки, насколько этот механизм действительно задействован. По его словам, в данном вопросе «речь идет об определенной оценке движения капитала», когда рубли уходят за границу, затем возвращаются в Россию и идут на биржу. Таким образом, «валюта выкупается и уходит за рубеж».