Осеннее похолодание: станут ли потребительские кредиты с октября менее доступными

Что именно сделал Центральный банк?

Регулятор оюъявил, что с 1 октября ограничивает возможность банков и микрофинансовых организаций (МФО) выдавать потребительские кредиты и займы определенным категориям граждан. Речь идет о тех заемщиках, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%. То есть тем, кто уже и так отдает на обслуживание долгов более половины своего дохода. С IV квартала доля необеспеченных кредитов, выданных заемщикам, чей ПДН превышает 80%, должна будет составлять не более 5% от суммы всех выданных банком потребкредитов. Для МФО максимальный лимит также сократится — с 30 до 15%.

Кроме того, введены лимиты и по категории заемщиков с ПДН в 50−80% дохода. С IV квартала они составят 30% от выдаваемых кредитов (до этого ограничений не было). Другими словами, теперь Банк России считает чрезмерной кредитную нагрузку и в 50% дохода. При этом представители как регулятора, так и коммерческих банков неоднократно подчеркивали, что для оптимального обслуживания долгов нагрузка на личный бюджет не должна превышать 25−30% дохода.

Ограничения распространяются на все банки?

Нет. Новых лимитов должны будут придерживаться только кредитные организации с универсальной лицензией. Банки же с базовой лицензией (а они, по данным ЦБ РФ на 1 августа, составляют примерно треть от общего количества, 99 из 324) данные ограничения не коснутся.

Это объясняется тем, что банки с базовой лицензией не играют сколько-нибудь заметной роли на рынке кредитования населения.

Точно так же ограничения не коснутся кредитов с обеспечением — ипотеки и автокредитов. Для борьбы с перегревом ипотечного рынка (который также волнует ЦБ) используются другие инструменты — например, надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Чего добивается ЦБ, вводя ограничения?

За последний год Центральный банк закручивает гайки кредиторам уже в третий раз, но нынешнее решение самое жесткое. С 1 января 2023 года регулятор ввел лимиты, установив максимальную долю кредитов для чрезмерно закредитованных категорий граждан в 25% от общего объема потребкредитов. Затем с июля опустил ее до 20%. Теперь же он снижает порог сразу в четыре раза. «Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России беспокоит рост закредитованности населения. «В июле объем потребительских кредитов увеличился на 2% с июня (максимальный рост за последние 12 месяцев), а годовой рост достиг 13,3%», — ссылаются на данные регулятора аналитики компании «БКС Мир инвестиций».

При этом в ЦБ отмечают, что 64% портфеля приходится на заемщиков, которые отправляют на обслуживание долга более половины дохода, а 32% — на кредиты заемщикам с ПДН более 80%. Это вызывает озабоченность финансовых властей, поскольку, во-первых, делает банковскую систему менее устойчивой, а во-вторых, кредитование ведет к повышению потребления, а следовательно, разгоняет инфляцию.

Сколько граждане взяли кредитов?

По данным интернет-медиа Frank RG, только в августе банки выдали почти 3,3 млн ссуд на 747 млрд рублей в виде кредитов наличными. Это на 40% больше, чем в августе 2022 года, и на 12% больше по сравнению с июлем года нынешнего. Причинами такого всплеска аналитики называют сезонный фактор: подготовка детей к школе, а также потребность в деньгах после летних отпусков. Среди других причин фигурирует также ожидаемое (и случившееся) повышение Центральным банком ключевой ставки в августе. Поскольку ее повышение всегда приводит к удорожанию кредитов, многие граждане стремились получить займы еще по старым условиям.

Что произойдет с кредитами?

Их станут выдавать меньше в первую очередь как раз закредитованным гражданам. Сам Банк России ожидает, что новые ограничения снизят общий объем открытых (то есть доступных для получения) кредитов на 22%.

После вступления в силу данных мер гражданам с высокой долговой нагрузкой станет заметно сложнее получить кредит. Это будет способствовать охлаждению потребительского спроса и должно будет помочь ЦБ в борьбе с высокой инфляцией. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

По его словам, пока в целом качество портфелей потребительских кредитов российских банков остается относительно стабильным, однако с учетом довольно высокой закредитованности граждан и непростой ситуации в экономике данный сегмент в определенный момент может столкнуться с неконтролируемым ростом просрочки. А это в итоге может начать представлять угрозу для финансовой стабильности страны.

Есть и еще одна составляющая, которая, несомненно, повлияет на рынок кредитования, сделав займы менее доступными. 15 сентября совет директоров ЦБ РФ проводит очередное заседание, и существует некоторая вероятность, что объявит об очередном повышении ключевой ставки. «ЦБ подчеркнул возможность дополнительного повышения ставки, если инфляция останется на высоком уровне. В ответ на этот сигнал усилилось расхождение в ожиданиях относительно того, какие действия предпримет регулятор. Более 60% аналитиков ожидают, что ключевая ставка не изменится, тем не менее 43% — прогнозируют повышение на 50−150 б.п.», — делают прогноз аналитики «БКС Мир инвестиций». Впрочем, руководители крупнейших российских госбанков — «Сбера» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин не ждут, что это произойдет.

«Не ожидаю повышения, потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены», — отметил Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Более того, он ожидает, что в течение полугода регулятор, наоборот, начнет ставку понижать.

Евгений Мазин