Аналитики спрогнозировали, как ЦБ может изменить ключевую ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последнее повышение ставки ЦБ провел на внеплановом заседании 15 августа — сразу с 8,5 до 12% годовых.

«На наш взгляд, на ближайшем заседании Банк России примет решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт», — рассказал Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер».

Одним из факторов, которые учитывает регулятор при принятии решения по ключевой ставке, это показатели инфляции в стране. По данным Минэкономразвития, недельная инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 0,11% с 0,03% на позапрошлой неделе, год к году рост цен составил 5,19%.

По мнению Даниила Болотских, ЦБ будет перестраховываться и повысит ставку в целях предотвращения раскручивания инфляционной спирали. Он не исключает ещё более радикального повышения.

«Динамика инфляции указывает на то, что текущий цикл ужесточения денежной политики может продолжиться», — прогнозирует ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

К 4 сентября инфляция ускорилась до 5,19% в годовом выражении. При этом прирост темпа происходит почти по 0,2 процентного пункта в неделю. В ЦБ РФ отмечают перегрев российской экономики, но более обеспокоены высоким спросом, который пока не удаётся удовлетворять из-за медленного прироста производства. В ЦБ РФ также отмечают, что инфляция на конец года может оказаться ближе к верхней границе прогноза, который в ЦБ рассчитали в диапазоне 5,0%-6,5%. Андрей Кочетков ведущий аналитик «Открытие Инвестиции»

«Речи о малых шагах в складывающейся ситуации не идёт, поэтому ставка может быть повышена сразу на 100 базисных пунктов до 13,0%», — отметил Андрей Кочетков.

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 15 сентября повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 14% годовых. Полагаем, что на этом заседании управляющие ЦБ также будут рассматривать возможность повышения ставки на 100 б.п. и 300 б.п.», — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Проинфляционные риски по-прежнему остаются высокими, несмотря на внеочередное повышение ключевой ставки 15 августа на 350 б.п., до 12%. Основными проинфляционными факторами являются ослабление курса рубля, высокие темпы кредитования, бюджетный импульс и рост инфляционных ожиданий. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

«Мы ожидаем, что Банк России на заседании 15 сентября оставит сигнал о том, что при усилении проинфляционных рисков может понадобится дополнительное повышение ключевой ставки. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 14% станет пиком ключевой ставки в этом цикле», — подчеркнул Михаил Васильев.

«В рисковом сценарии, если рубль продолжит слабеть в сторону 110 за доллар, полагаем, что ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 15−17%», — рассказал главный аналитик Совкомбанка.