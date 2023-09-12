Аналитики спрогнозировали, как ЦБ может изменить ключевую ставку

Последнее повышение ставки ЦБ провел на внеплановом заседании 15 августа — сразу с 8,5 до 12% годовых.
«На наш взгляд, на ближайшем заседании Банк России примет решение о повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт», — рассказал Даниил Болотских, аналитик «Цифра брокер».
Одним из факторов, которые учитывает регулятор при принятии решения по ключевой ставке, это показатели инфляции в стране. По данным Минэкономразвития, недельная инфляция в России с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 0,11% с 0,03% на позапрошлой неделе, год к году рост цен составил 5,19%.
По мнению Даниила Болотских, ЦБ будет перестраховываться и повысит ставку в целях предотвращения раскручивания инфляционной спирали. Он не исключает ещё более радикального повышения.
«Динамика инфляции указывает на то, что текущий цикл ужесточения денежной политики может продолжиться», — прогнозирует ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
«Речи о малых шагах в складывающейся ситуации не идёт, поэтому ставка может быть повышена сразу на 100 базисных пунктов до 13,0%», — отметил Андрей Кочетков.
«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 15 сентября повысит ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 14% годовых. Полагаем, что на этом заседании управляющие ЦБ также будут рассматривать возможность повышения ставки на 100 б.п. и 300 б.п.», — рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
«Мы ожидаем, что Банк России на заседании 15 сентября оставит сигнал о том, что при усилении проинфляционных рисков может понадобится дополнительное повышение ключевой ставки. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 14% станет пиком ключевой ставки в этом цикле», — подчеркнул Михаил Васильев.
«В рисковом сценарии, если рубль продолжит слабеть в сторону 110 за доллар, полагаем, что ключевая ставка в этом цикле может быть повышена до 15−17%», — рассказал главный аналитик Совкомбанка.
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