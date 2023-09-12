Китайский толк: оборот между РФ и КНР подскочил на 40%
На ВЭФ обсудили перспективы дальнейшего роста торговли стран.
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На ВЭФ обсудили перспективы дальнейшего роста торговли стран.
За первое полугодие 2023-го торговля между РФ и КНР выросла на 40% — до сих пор страны не демонстрировали таких результатов, сообщил глава Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов, выступая на сессии «Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. За этот период показатель достиг $115 млрд, добавил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 2023 год превзойдет 2022-й и страны «сделают огромный товарооборот», уверен он.
Товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2023-го составил $115 млрд, за весь прошлый год показатель был $190 млрд.
— Очевидно, что мы превзойдем 2022-й и сделаем огромный товарооборот, — сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на сессии ВЭФ, посвященной перспективам развития китайского бизнеса в РФ.
По словам главы Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Маслова, речь идет о росте в 40% за первые шесть месяцев 2023 года. До сих пор торговля между государствами не демонстрировала такого темпа роста, подчеркнул он.
Эта страна во многом заменила РФ поставщиков из Центральной и Восточной Европы, США — это хороший тренд, заметил эксперт.
По словам Александра Ведяхина, КНР не только обеспечивает Россию товарами, но и вкладывает деньги в предприятия, расположенные на территории страны. По оценкам Сбербанка, бюджет новых проектов с китайским капиталом составляет около 2 трлн рублей — «это большие цифры для российской экономики, речь идет о стратегическом сотрудничестве», добавил он. Так, на сегодняшний день в РФ развивается более 7,5 тыс. компаний-резидентов с китайским участием, хотя еще 20 лет назад речь шла о десятках предприятий.
— Мы как «Сбер» приветствуем наших партнеров здесь, в России, а также активно развиваем наше присутствие в КНР: у компании там уже есть представительство. Плюс к этому банк работает над открытием филиала в Китае, — рассказал эксперт. — У нас самые многогранные отношения с нашими партнерами в КНР: в частности, мы смотрим на те технологические решения, которые есть в Китае, пытаемся привести их к нам. С другой стороны, у нас тоже есть технологические наработки — например, «Сбер» уже обсуждал с восточными партнерами, чем может поделиться компания.
По подсчетам Союза китайских предпринимателей, вклад организаций КНР в целом по России можно оценить более чем в $60 млрд, уточнил председатель организации Чжоу Лицюнь. Союз объединяет около 300 компаний, которые активно развиваются в стране. Например, в этом году серьезный рывок в РФ сделали предприятия автомобильной промышленности, которые продвигали как готовую продукцию, так и технологии, уточнил Чжоу Лицюнь. В итоге доля автомобильных грандов (это, к примеру, Chery, Greatwall и Geely) в стране резко выросла за последние годы — с 5 до 40%. В том числе и этот результат позволит нарастить оборот между странами более чем до $200 млрд по итогам года.
Особый интерес Китай проявляет к Дальнему Востоку, пояснила «Известиям» глава Института экономики и предпринимательства Наталья Назарова. Большинство прямых иностранных инвестиций идет именно в этот регион — уже сейчас это 26 инфраструктурных проектов, которые финансируют китайские государственные компании. Вложения КНР постоянно увеличиваются, а Дальний Восток — важнейший актив России в привлечении китайских инвестиций.
Приморский край — крупные ворота для новых проектов китайского бизнеса, согласен Алексей Малов из Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Действительно, регион годами выстраивает стратегическое партнерство с Китаем, сказал замглавы правительства субъекта Николай Стецко. Он подчеркнул, что «это география, экономические связи и пять международных автомобильных пунктов пропуска».
— И если оборот РФ и КНР в целом по стране вырос на 40%, то в Приморском крае за первое полугодие он увеличился на 62%. Мы персонально сопровождаем ключевые инвестиционные проекты с китайским капиталом, — подчеркнул Николай Стецко. Он подчеркнул, что для китайского бизнеса наш регион интересен тем, что именно здесь обрабатывается каждый второй контейнер в стране, который проходит через морские порты. Приморский край активно развивает их: например, в ближайшие 10 лет грузооборот морских портов удвоится, достигнув 300 млн т.
По данным Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, на начало 2023 года Китай находился на 22-м месте среди всех прямых инвесторов в российскую экономику: КНР сосредоточила свое внимание на замещение ушедших из страны компаний, отметила Наталья Назарова.
С одной стороны, китайские компании стремятся заполнить вакуум, образовавшийся в результате ухода западных транснациональных компаний, но есть и обратная тенденция, продолжила Наталья Назарова. Страх западных санкций вынудил технологические компании из КНР, такие как Huawei и DJI, покинуть Россию. Крупному бизнесу, в том числе и государственному, будет всё труднее ускользать от ограничительных мер. Поэтому наиболее привлекательным российский рынок станет для частных региональных компаний из КНР, которые нацелены на производство потребительских товаров и не имеют планов международной экспансии, отметила эксперт.