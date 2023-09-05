5 сентября, источник: РБК

В ЦБ констатировали перегрев российской экономики

Российская экономика, по-видимому, превысила свой потенциальный уровень — это значит, что ее рост скоро замедлится, утверждает аналитический департамент Банка России. Кредитную активность следует умерить, предупредили в ЦБ.

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Источник: Reuters

«Экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень (то есть максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. — РБК)», — констатировал департамент исследований и прогнозирования Банка России в свежем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» (выводы в бюллетене могут не совпадать с официальной позицией ЦБ). В начале лета глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что экономика еще не достигла потенциального уровня, но приближается к нему.

Ситуация, когда ВВП находится выше потенциала или же когда спрос растет быстрее, чем предложение, а ВВП уже вышел на свой потенциал, известна как перегрев, разъясняла Набиуллина в июне. «Сейчас мы не можем сказать, что в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание», — говорила она 9 июня.

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В 2022—2023 годах геополитические шоки вызвали снижение уровня потенциального ВВП России, объясняют в департаменте Банка России. Однако совокупный спрос в экономике существенно возрос, в том числе за счет бюджетных расходов: в ряде отраслей (например, металлургии) этот спрос частично заместил сократившийся экспорт, в других отраслях (например, машиностроении) «привел к превышению производственных возможностей с учетом логистических ограничений». Вместе с высоким кредитным импульсом данный фактор к настоящему времени привел к превышению ВВП своего нового потенциального уровня, отмечают в Банке России.

Потенциальный выпуск — это выпуск, который создается при полной загрузке факторов производства; превышение потенциала происходит, если факторы производства загружены больше, чем нужно, что и означает перегрев экономики, говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «По правилу Тейлора, по которому считают в ЦБ, когда фактический выпуск больше потенциального, ЦБ при прочих равных должен проводить более жесткую денежно-кредитную политику для того, чтобы реализовать свою антициклическую функцию и сбить перегрев», — объясняет эксперт. «Но я бы не придавал большого веса бюллетеню. Это расчеты аналитиков ЦБ. Они ни к чему не обязывают совет директоров ЦБ, насколько я понимаю. Это скорее просто сигнал показать, что экономика выходит из кризисной фазы», — подчеркнул Мурашов.

Замедление роста

Выпуск в базовых отраслях российской экономики к середине 2023 года достиг докризисных уровней, заявляли в ЦБ 11 августа. По оценкам департамента прогнозирования ЦБ, рост российского ВВП во втором квартале уже замедлился до 0,1% с учетом сезонной коррекции по сравнению с 0,7% в предыдущем квартале (темпы роста квартал к кварталу). Теперь «рост экономики будет идти более умеренными темпами».

Согласно благоприятной планке базового прогноза ЦБ на 2024−2026 годы, российский ВВП в ближайшие три года будет расти максимальными темпами в 2−2,5% (верхние границы прогнозного диапазона), напоминает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. «То есть таких темпов роста, как во втором квартале 2023 года (4,9%. — РБК), в ближайшие несколько лет можно не ожидать», — указывает она.

Проблему перегрева может решить «повышение потенциала экономики и потенциальных темпов роста», говорила Набиуллина в июне.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрашиваемых Банком России, прогнозная медиана ожидаемых средних темпов роста потенциального ВВП на горизонте 2026−2030 годов составляет 1,5%. Для устойчивого экономического роста необходимы как рост производительности труда, так и рост инвестиций, считает Мильчакова. «Отсутствие существенного прогресса в повышении производительности труда» может выступить сдерживающим фактором для роста ВВП, отмечает она.

Кредитный импульс

Кредитная активность набрала высокие обороты, усиливая увеличение внутреннего спроса, пишут аналитики ЦБ. Рост кредитования — как розничного, так и ипотечного — оставался высоким в начале третьего квартала. По данным ЦБ, в июле рост кредитования физлиц замедлился до 1,6% по сравнению с 1,9% в июне (с поправкой на сезонность) в основном под влиянием «технического» замедления роста ипотечного кредитного портфеля (с 2,9% до 2,6%), тогда как рост необеспеченных кредитов ускорился до 1,5% (с 1,4%), а рост автокредитов достиг 4% к предыдущему месяцу.

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Департамент ЦБ предупреждает, что кредитный импульс должен быть достаточным, но не избыточным с точки зрения поддержания ценовой стабильности (по состоянию на 28 августа годовой рост цен в стране превысил 5% при целевом ориентире ЦБ в 4%). «Другими словами, рост кредита в экономике должен быть умеренным. Текущие высокие темпы роста в сферах корпоративного и розничного кредитования этому требованию не соответствуют», — констатируют в ЦБ.

Меры ЦБ (в том числе недавнее внеплановое повышение ключевой ставки с 8,5 до 12%) будут способствовать постепенному охлаждению внутреннего спроса в интересах сбалансированного экономического роста при нахождении инфляции на целевом уровне, подчеркивают авторы бюллетеня.

Загрузка мощностей

Загрузка производственных мощностей находится на рекордном и, возможно, «близком к предельному» уровне, отмечается в бюллетене. Как ранее писал РБК со ссылкой на данные мониторинга ЦБ, загрузка производственных мощностей во втором квартале текущего года составила 80,9%, что является новым рекордом.

«В структуре ВВП увеличилась часть, не связанная с производством товаров и услуг, удовлетворяющих конечный потребительский или инвестиционный спрос», — отмечает регулятор.

Основным драйвером роста выпуска во втором квартале и начале третьего квартала стала обрабатывающая промышленность «в условиях последовательного расширения спроса со стороны государственного и частного секторов» (связанного как с ОПК, так и с продукцией гражданского назначения), пишет департамент ЦБ. Но теперь возможности для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей, вероятно, исчерпаны, а дополнительным ограничением для роста выпуска стала растущая нехватка персонала. Высокий спрос на труд поддерживает высокие темпы роста зарплат: за первое полугодие номинальные зарплаты выросли на 12,7%, а реальные (с поправкой на инфляцию) — на 6,8%, сообщал Росстат.

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