Базовый сценарий ЦБ. Как изменится ключевая ставка

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В нашем базовом сценарии, мы ожидаем, что на ближайшем заседании ЦБ РФ повысит ставку на 100−150 б.п.

По-нашему мнению, регулятор примет такое решение, поскольку текущее ценовое давление несколько усилилось в последнее время, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, а действие проинфляционных факторов (динамика курса рубля, рост зарплат, высокие темпы кредитования и др.) — сохраняется. Соответственно, дополнительное повышение ставки будет уместно для приведения инфляции к цели.

При этом, случившееся повышение ставки до 12% еще не оказало влияние на экономику, совокупный спрос и инфляцию, поскольку существует лаг между тем, как ключевая ставка влияет на них. Поэтому ЦБ РФ на ближайшем заседании скорее воздержится от более решительных действий, но может рассматривать и более широкий шаг повышения ставки.

Мы считаем, что случившееся повышение ставки до 12%, как и возможное ее дополнительное повышение, окажут положительное влияние на инфляцию и курс рубля. Повышение ставки увеличит привлекательность рублевых активов (как абсолютную, так и относительно активов в иностранных валютах), что повысит норму сбережения граждан в рублевых активах и спрос на них. Повышение нормы сбережения снизит совокупный спрос в экономике и будет способствовать более медленному росту цен и более растянутому во времени (или менее интенсивному) эффекту переноса рубля в инфляцию.

Более того, снижение совокупного спроса в экономике снизит спрос на импортные товары, что будет способствовать более высокому сальдо текущего счета и окажет положительное влияние на курс рубля (и, следовательно, на инфляцию). При этом, важно отметить, что эффект повышения ставки на курс рубля и инфляцию растянут во времени и имеет определенный лаг, поскольку необходимо время, чтобы внутренний спрос подстроился под новые экономические условия.

На текущий момент трудовые и производственные ресурсы имеют высокую степень загруженности, что ограничивает возможности расширения выпуска — это является одним из проинфляционных факторов на текущий момент. В свою очередь, это означает, что для замедления инфляции необходимо охлаждение, нормализация совокупного спроса, на что и направлено действие ключевой ставки.