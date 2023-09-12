Базовый сценарий ЦБ. Как изменится ключевая ставка
В базовом сценарии старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов ожидает, что на ближайшем заседании ЦБ РФ повысит ставку на 100−150 б.п. Подробнее — в его колонке для проекта Финансы Mail.ru.
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В базовом сценарии старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов ожидает, что на ближайшем заседании ЦБ РФ повысит ставку на 100−150 б.п. Подробнее — в его колонке для проекта Финансы Mail.ru.
В нашем базовом сценарии, мы ожидаем, что на ближайшем заседании ЦБ РФ повысит ставку на 100−150 б.п.
По-нашему мнению, регулятор примет такое решение, поскольку текущее ценовое давление несколько усилилось в последнее время, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, а действие проинфляционных факторов (динамика курса рубля, рост зарплат, высокие темпы кредитования и др.) — сохраняется. Соответственно, дополнительное повышение ставки будет уместно для приведения инфляции к цели.
Мы считаем, что случившееся повышение ставки до 12%, как и возможное ее дополнительное повышение, окажут положительное влияние на инфляцию и курс рубля. Повышение ставки увеличит привлекательность рублевых активов (как абсолютную, так и относительно активов в иностранных валютах), что повысит норму сбережения граждан в рублевых активах и спрос на них. Повышение нормы сбережения снизит совокупный спрос в экономике и будет способствовать более медленному росту цен и более растянутому во времени (или менее интенсивному) эффекту переноса рубля в инфляцию.
Более того, снижение совокупного спроса в экономике снизит спрос на импортные товары, что будет способствовать более высокому сальдо текущего счета и окажет положительное влияние на курс рубля (и, следовательно, на инфляцию). При этом, важно отметить, что эффект повышения ставки на курс рубля и инфляцию растянут во времени и имеет определенный лаг, поскольку необходимо время, чтобы внутренний спрос подстроился под новые экономические условия.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».