Нефть и Сбербанк могут восстановить рост на российском рынке

В целом, ситуация спокойная, если не сказать позитивная. Глава Сбербанка обещает придерживаться щедрой политики дивидендных выплат, а также не ждёт повышения ставки. Тем не менее, рубль продолжает укрепляться, что может оказать давление на акции экспортёров.



Российский рынок снизился в понедельник. Одним из главных факторов слабости рынка было бурное укрепление рубля. Днём заметно падали бумаги нефтяников и металлургов. Однако к вечеру ситуация немного исправилась. Финансовый сектор утащили в минус ВТБ и TCS Group. Все компоненты индекса строительных компаний ушли в минус на ожиданиях роста ставок по ипотеке. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,351 млрд руб.

По итогам торгов 11 сентября Индекс МосБиржи — 3122,37 п. (-0,65%), а Индекс РТС — 1033,5 п. (+2,08%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Транснф ап 142 600 2,96%

FIVE-гдр 2 328,5 2,89%

НЛМК ао 188,34 0,66%

Сбербанк 255,75 0,03%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

VK-гдр 660 −8,03%

OZON-адр 2 612,5 −4,62%

РусГидро 0,93 −3,37%

ПИК ао 771,8 −3,04%

ЛУКОЙЛ 6 461 −2,48%

3 отраслевых индекса завершили день в плюсе, а 7 показали снижение. Наибольшее падение было в секторе информационных компаний (-2,60%), а потребительский стал лидером роста (+0,33%).

Слабость строительного сектора (-1,63%) обусловлена ожиданиями роста ипотечных ставок вслед за ставкой ЦБ РФ. Также в планах Минфина повысить первоначальный взнос по льготной ипотеки до 20%. Соответственно, результаты I полугодия могут оказаться слабее I полугодия.

Разную динамику показали Сбербанк (SBER) и ВТБ (VTBR). Сбербанк сообщил о прибыли в размере 140,9 млрд руб в августе и 999,1 млрд за восемь месяцев. Акции ВТБ оказались в минусе. Глава финансовой организации Андрей Костин в очередной раз напомнил о том, что в текущем году ВТБ, скорее всего, дивиденды платить не будет, но это история не на несколько лет.

Бумаги VK (VKCO) завершили торги просадкой на 4%. Московская Биржа объявила о приостановке торгов расписками компании в связи с предстоящей редомициляцией. Соответственно, рынок не любит, когда бумаги выпадают на длительный срок из торговой ликвидности, как, например, это происходит с Polymetal.

Есть также и финансовые сигналы. Ожидания роста ставки ЦБ РФ оказывают давление на доходности облигаций, делая их интересной альтернативой для инвестиций. При этом интерес к рублю также выражается в показателях объёма. Торговый оборот в паре USD/RUB в понедельник составил 114,349 млрд руб, а в паре CNY/RUB 135,457 млрд руб. Цифры профицита текущего счёта платежного баланса РФ составил в январе-августе на уровне $25,6 млрд по сравнению с $184,8 млрд год назад. В августе профицит составил $3,8 млрд.

USD/RUB — 95,08 (-2,76%),

EUR/RUB — 102,49 (-2,19%),

CNY/RUB — 13,019 (-1,87%).