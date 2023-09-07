ЦБ продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Банк России уточнил, что для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 0:00 мск, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии, что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства можно получить в рублях.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи», — добавили в ЦБ.

Центробанк ввел ограничение на снятие валюты и ее продажу 9 марта 2022 года. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. Изначально срок действия ограничения составлял полгода, но в сентябре меру продлили еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года.