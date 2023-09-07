Что будет с курсом рубля после решения ЦБ о продаже валюты

С 14 по 22 сентября регулятор продаст иностранную валюту на 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей.

ЦБ начал зеркалировать инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 1 августа этого года на уровне 300 млрд рублей за полгода. Пояснялось, что если фактический объем инвестирования ФНБ за отчетный период превысит указанное значение, то величина превышения переносится для зеркалирования в последующие периоды.

Как пояснил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич, в текущих условиях выплаты по евробондам Минфин обеспечивает в российской валюте, которое должно состояться в середине сентября.

В результате появилась потребность в дополнительной рублевой ликвидности. Богдан Зварич главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру

О чем говорят цифры

Что значит для рынка ежедневные продажи валюты от ЦБ в объеме 21,4 миллиарда рублей? Как пояснил аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, объем торгов в паре юань-рубль ежедневно в среднем составляет порядка 115 млрд рублей. «Объем продаж в размере 21,4 млрд рублей в день способен существенно повлиять на укрепление рубля, так как продажи составят около 18% от среднедневного оборота на МосБирже», — пояснил он.

В свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко напоминает, что накануне, во вторник, объем торгов по паре доллар/рубль с расчетами «завтра» составил чуть менее 80 млрд рублей.

Поэтому продажа валюты на 21,4 млрд рублей достаточно заметно увеличит ее предложение на биржевом рынке. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал"

Это означает, что предлагаемый рынку объем валютных продаж Банка России позволит сдержать давление на рубль в период повышенного спроса на зарубежную валюту.

Традиционно курс рубля укрепляется в период налоговых выплат компаний-экспортеров: они продают валютную выручку, чтобы в рублях перевести налоговые выплаты. Пик таких продаж обычно приходится на последние числа месяца: в прошлом месяце такой датой стало 28 августа.

После пика налоговых выплат рубль, как правило, слабеет.

С учетом того, что в первой половине месяца ликвидность на биржевом валютном рынке сведена к минимуму из-за отсутствия экспортеров, регулятор, вероятно, решил подстраховать рынок от колебаний и волатильности дополнительным предложением валюты. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Рублевая выгода

«Для рынка данный шаг означает рост предложения иностранной валюты, что, как минимум в период усиленных продаж, сдержит ослабление рубля, а при благоприятных обстоятельствах может привести к его восстановлению», — прогнозирует Богдан Зварич.

Он добавил, что рынок отреагировал на заявление регулятора достаточно спокойно: рублю удалось отыграть утренние потери и в моменте даже перейти к укреплению, однако к середине среды основные мировые валюты вернулись к уровням закрытия вторника.

Такая реакция, на наш взгляд, связана с тем, что увеличение продажи валюты будет лишь временным фактором. При этом спрос на иностранную валюту, вызванный ситуацией с импортом, стабилен. Богдан Зварич главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру

Но мнению Зварича, главным толчком для укрепления рубля может стать предстоящее заседание совета директоров ЦБ, которое намечено на 15 августа. «Сейчас инвесторы фокусируются на предстоящем в конце следующей неделе заседании ЦБ РФ и тех шагах, которые может сделать регулятор по его итогам», — отметил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру.

Однако само по себе решение ЦБ о временном увеличении продаж валюты не несет в себе цели значительно укрепить национальную валюту. Скорее, оно может поддержать стабильность финансового рынка и купировать проинфляционные риски, которые возрастут еще больше в случае повторения курсами валют пиков середины августа, рассуждает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».