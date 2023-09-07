ЦБ разрешил банкам свободную продажу наличной иностранной валюты населению

Уточняется, что регулятор убрал из сообщения фразу о том, что реализовывать можно будет только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

Вместе с тем Центробанк продлил до 9 марта 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов. Речь идет о тех, чей счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года. Для этих людей сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка средств на 00:00 по московскому времени указанной даты.

При этом обналичить можно не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета. Это возможно при условии, если владелец еще не использовал эту возможность.

Остальные средства по-прежнему можно обналичить в рублях. При этом выплачиваемая сумма не может быть меньше той, которую рассчитывают на день выплаты по курсу Центрального банка для средств, размещенных на счете до 9 сентября прошлого года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдают по курсу банка. Иностранную валюту можно получить в долларах или евро независимо от валюты вклада или счета.