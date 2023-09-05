Такой курс нам не нужен. Как валютные ограничения и скачки рубля влияют на бизнес

Рубль после недельной паузы возобновил падение: повышение Банком России ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых хоть и снизило приток дешевых денег на валютный рынок, но не смогло привести к укреплению нацвалюты. Растущее беспокойство на российском финансовом рынке увеличивает давление на рубль. Во вторник доллар торговался выше отметки в 87 рублей, а евро подбирался к 105 рублям.

«Вопрос ужесточения валютного контроля начал активно продвигаться после значительного ослабления рубля в августе. Тогда с помощью повышения ключевой ставки и информации о продаже валюты экспортерами курс смогли стабилизировать. Доллар опустился к 93 рублям» — напомнила экономист, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

Но валютных ограничений в августе введено не было. Власти лишь договорились с экспортерами о том, что они увеличат объем продаж валюты. Это лишь договоренность, поэтому уже сейчас доллар снова торгуется около 97 рублей. Ольга Гогаладзе экономист

Про возможность введения новых ограничений заговорили в начале сентября: Минфин выступил за более жесткие меры контроля за движением валют, а Центральный банк — за более мягкий. Сейчас они ищут компромисс в этом вопросе.

По мнению Гогаладзе, регуляторы могут ввести следующие ограничения:

Установить обязательство о продаже валюты экспортерами. При этом ЦБ считает, что данный инструмент не будет эффективным: ограничение легко обходится путем покупки валюты на следующий день после продажи; Также возможен запрет на выплату дивидендов или займов за рубеж; Можно ожидать уменьшения лимита на вывоз наличной валюты физлицами (сейчас он составляет $10 000 или их эквивалент); Запрет на иные сделки, которые можно классифицировать как вывод средств за границу.

Это лишь вероятные варианты. Главной мерой по поддержке нацвалюты в ЦБ считают увеличение привлекательности рубля. Повышение ключевой ставки окажет свой эффект на курс, хотя и с определенной задержкой. Все иные ограничения будут оказывать лишь временный эффект, маскируя реальные причины ослабления валюты.

Слабый или крепкий рубль?

Глава Минфина Антон Силуанов поспорил с главой Центробанка о рубле 1 сентября на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра».

Но ничего страшного, мы все равно, я уверен, найдем совместные решения и сблизимся. Антон Силуанов Глава Минфина

Минфину ранее было выгодно ослабление рубля — слабая нацвалюта приводит к росту доходов бюджета: экспортеры получают больше рублевых доходов при конвертации валюты в России и, как следствие, платят больше налогов.

При этом у Центробанка лишь одно средство борьбы с ослаблением рубля и повышением цен из-за подорожания импорта — повышение ключевой ставки.

Именно к ней привязаны все проценты по кредитам населению и бизнесу. Поэтому ее повышение может снижать спрос на дешевые деньги.

Но теперь рост ставки приводит к тому, что Минфину приходится меньше размещать облигаций федерального займа по низким ставкам — инвесторы, покупая ОФЗ на аукционах ведомства, выставляют более высокие ставки (низкие начальные цены) по новым выпускам ОФЗ. А размещение ОФЗ необходимо для покрытия дефицита бюджета при текущей цене нефти и сократившихся доходах.

Банк России не хочет создавать сложности для экспортных крупных компаний и бизнеса, вводя валютные ограничения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Основное — это повышение привлекательности рублей. И поэтому мы считаем, что повышение ключевой ставки с лагом постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса. Эльвира Набиуллина глава Банка России

«На протяжении последних полутора лет малый и средний бизнес находится под гнетом последствий санкций. Основными проблемами стало усиление валютного контроля и волатильность рубля», — отметила Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Первый фактор наиболее актуален для среднего бизнеса, регулярно проводящего торговые операции с иностранными партнерами, считает экономист. При этом в целях стимулирования товарооборота со странами ЕАЭС в декабре прошлого года была снижена комиссия при осуществлении переводов в валютах стран-участниц блока. Частично таким шагом удалось купировать эту проблему, но не решить ее полностью.

Инфляция — еще один негативный фактор

Ослабление курса рубля к доллару США и европейской валюте затронуло большое количество предпринимателей, закупающих материалы, оборудование и комплектующие за границей. С начала года рубль ослаб примерно на треть к указанным валютам — следовательно, минимум на 30% возросла себестоимость производимой или ввозимой продукции. В конечном счете затраты производителей отразятся на стоимости продукции на рынке и усилят инфляцию.

Масштаб проблемы значителен и часть предпринимателей уже задумываются не просто о смене зарубежных поставщиков на отечественных, но и о перепрофилировании своего бизнеса, а это весьма радикальный шаг. Учитывая тот факт, что за последние несколько недель предложение валюты на финансовом рынке несколько превышает спрос, дальнейшее ужесточение требований по обязательной продаже экспортной валютной выручки существенно не повлияет на ситуацию с курсом рубля. Оказать поддержку российской валюте на краткосрочном горизонте сможет дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка России. Мери Валишвили доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

В случае, если власти примут решение помимо увеличения ставки усилить валютный контроль, это повлияет в том числе и на малый и средний бизнес (МСБ).

В первую очередь, усложнится оформление сделок (время оформления, сроки переводов, документальные подтверждения подробностей сделок и т. д. ) для оплаты импорта и экспорта.

Во-вторых, будут лимитированы переводы из страны средств для физлиц, что уменьшит отток капитала. Все это может увеличить операционные издержки бизнеса, замедлить или затруднить расширение бизнеса.

Как курс рубля влияет на бизнес

Для бизнеса становится проблемой неопределенность на валютных рынках. Если год назад доллар стоил немногим более 50 рублей, то через год — уже подскакивал выше 100. Быстрое изменение курса осложняет планирование, работу экспортеров и импортеров, увеличивает неопределенность в экономике.

Резкие ослабления или укрепления рубля ведут к потере конкурентоспособности импортеров и экспортеров на мировом рынке и в стране. Это приводит к нереалистичным курсам обмена, увеличивает расходы бизнеса и потребителей.

Быстрое падение рубля Центробанк останавливает ростом ставок по кредитам. При таком сценарии цена товаров также растет вследствие подорожавшего импорта. Кредиты бизнесу становятся малодоступны.

Нестабильный рубль увеличивает репутационные риски не только для самой нацвалюты, но и для страны в целом. Инвесторам сложно работать и планировать в стране, где курс национальной валюты непредсказуем. А это, в свою очередь, сужает экономический потенциал.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.