Ход рублем: как в ЕАЭС развивают торговлю вопреки санкциям

Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах в 2023 году составит 90%, прогнозирует МИД РФ. В ведомстве уверены: доллары, евро и иены — валюты ненадежные, а реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и другими недружественными странами. Насколько взаимная торговля стран ЕАЭС компенсирует последствия санкций и как влияет на российский рубль, — разбирались «Известия».

Выбывшие объемы

Практика показала, что взаимная торговля стран ЕАЭС способна компенсировать потери от ограничений недружественных государств на торговлю с Россией и Белоруссией. Из Казахстана, Армении и Киргизии в Россию формируется существенный поток товаров. Речь идет как о параллельном импорте в Россию, так и об изменении цепочек поставок, вызванных сложностями с переводом денег, рассказали «Известиям» в РЭУ им. Г. В. Плеханова. По оценкам института, объем импорта российских товаров Казахстаном, Арменией и Киргизией по итогам 2022 года остался на прежнем уровне: около $22 млрд. При этом положительная динамика отмечалась с Арменией и Киргизией.

В свою очередь, товаропотоки из этих трех стран в Россию заслуживают большего внимания, подчеркивают экономисты.

Например, в наибольшей степени западные санкции затронули торговлю в группе машин и оборудования. Объем поставок из недружественных стран, входивших в число основных импортеров РФ, сократился втрое, уточняет доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

— Одна только Германия ограничила экспорт в Россию почти на $10 млрд. При этом страны ЕАЭС увеличили объемы поставок машин и оборудования в РФ не менее чем на $2,5 млрд, — поясняет эксперт.

Однако торговля внутри ЕАЭС заместила выбывшие объемы продукции всего на 5%, то есть пока называть торговлю компенсирующей сложно, отмечают специалисты. Основных причин тут две: это ограниченный технологический потенциал экономик ЕАЭС и риски вторичных санкций в их отношении со стороны недружественных стран.

Влияние ЕАЭС на российский рубль

Что касается валютно-финансового аспекта взаимоотношений внутри объединения, то он обусловлен состоянием внешнеторговых связей, объясняют эксперты. По разным данным, в структуре внешней торговли России на ЕАЭС приходится около 8%, при этом платежи осуществляются преимущественно в рублях. Ожидаемый рост доли нацвалют во взаимных расчетах с 76 до 90% затронет всего 1% российского товарооборота. По мнению Анастасии Прикладовой, это скорее всего не окажет значительного влияния на российский рубль ни в сторону укрепления, ни в сторону ослабления.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в МГИМО, что взаимный торговый оборот ЕАЭС в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90%. В 2022 году этот показатель составлял 76%, отметил глава российского дипведомства. По мнению Лаврова, реализация проектов ЕАЭС не должна зависеть от механизмов обслуживания международных экономических связей, контролируемых США и их союзниками.

По подсчетам Евразийского банка развития (ЕАБР), в прошлом году Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в ЕАЭС на $9,8 млрд (в 1,4 раза), из них в Россию — на $9,5 млрд. Существенно возросла значимость рынка для Армении и Киргизии — Ереван нарастил экспорт с 29,3 до 46,8%, Бишкек — с 28,8 до 65,8%.

Очевидно, что торговля внутри ЕАЭС, который включает Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, играет важную роль, ведь потенциал ЕАЭС — это рынок стран с населением 184 млн человек. Торговля внутри ЕАЭС существенно способствует увеличению внутреннего рынка содружества и развитию торговых потоков, а также более разностороннему развитию экономики России и снижению зависимости от других торговых партнеров.

Безусловное преимущество интеграции в том, что приоритеты получают все члены ЕАЭС, подчеркивает доцент Финансового университета (ФУ) при Правительстве РФ Ольга Панина. Среди преимуществ дальнейшее снижение торговых барьеров, систематизация и гармонизация норм и правил, а главное — более тесное сотрудничество в вопросах инфраструктуры и логистики, поясняет экономист.

— Увеличение объемов торговли внутри союза приводит также к более благоприятным условиям развития внутреннего рынка каждой из стран, — считает Ольга Панина.

По словам эксперта, максимально раскрыть потенциал ЕАЭС поможет преодоление бюрократических барьеров, создание условий для развития конкуренции, всесторонняя поддержка предпринимательства (не только в рамках союза, но и в каждой стране, входящей в него) — все это в дальнейшем обеспечит приток инвестиций.

В Минэке и Минпромторге на ряд вопросов «Известий» не ответили.

Товарно-географическая несбалансированность

Однако и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов смотрит на евразийский процесс чуть иначе. По мнению эксперта, ЕАЭС вряд ли может компенсировать утрату Россией европейского рынка. Если на страны ЕС в 2021 году приходилось более 35% российского оборота, то на страны ЕАЭС, даже с учетом значительного роста в дни СВО, приходится лишь 10% российской внешней торговли, поясняет Евгений Смирнов.

— Торговля России и стран ЕАЭС несбалансирована как в товарном, так и в географическом отношении. Во-первых, более половины товарооборота Союза — это экспортно-импортные поставки между Россией и Белоруссией. Во-вторых, большую часть внутрисоюзных поставок составляет экспорт российских энергоносителей, — замечает он.

В-третьих, для стран ЕАЭС — Россия ключевой внешнеторговый партнер, однако для России большинство стран Союза не являются ключевыми партнерами, их доля в российском обороте внешней торговли незначительна. Наконец, за последнее десятилетие промышленное производство стран ЕАЭС росло быстрее их взаимного товарооборота, а это демонстрирует слабую ориентацию экономик стран Союза на взаимную торговлю готовой продукцией.

Параллельный импорт и цепочки поставок

Вместе с тем специалисты признают, что в условиях санкций потенциал взаимной торговли растет и будет продолжать расти. Как минимум потому, что в условиях нынешних изменений в глобальных цепочках поставок Россия значительно нарастила импорт многих товаров: они идут по параллельному импорту реэкспортом, преимущественно через Армению и Казахстан. Однако такая модель торговли вряд ли является совершенной, поскольку эти страны-реэкспортеры всегда имеют риски оказаться под санкциями Запада.

— Рост торговли в рамках ЕАЭС не следует расценивать и как значимый тренд с точки зрения укрепления рубля, поскольку, как уже было сказано, доля стран ЕАЭС в российском внешнеторговом обороте по-прежнему невысока. Рост расчетов в нацвалютах до 90% — несомненно хороший знак, но и в 2021 году на нацвалюты приходилось свыше 70% расчетов, — пояснил Евгений Смирнов.

В свою очередь, Ольга Панина полагает, что торговля внутри ЕАЭС может оказывать определенное влияние на укрепление рубля, однако это влияние является не столько определяющим фактором, сколько дополняющим. На курс рубля в большей степени влияют цены на нефть, макроэкономическая стабильность, ставка Центробанка и доверие к экономике.

— Торговля может опосредованно способствовать укреплению курса рубля, так как улучшает платежный баланс, создает спрос на рубль, ведет к укреплению региональной экономики и, следовательно, укрепляет доверие к рублю, — подчеркнула эксперт.