«Комфортный» курс рубля и выгодная стоимость нефти для России: мнение экспертов

​Нефть на мировых рынках всего за 2 недели подорожала на 8−10 долларов или на 11%. Быстрее всего цены росли в последние дни, а 12 июля цена европейской марки нефти Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов. Одновременно Минфин опубликовал данные о рекордном профиците бюджета в июне, а ЦБ — о первом за 3 года отрицательном платежном балансе.

Российский фондовый рынок не заметил этих противоречивых сообщений — индекс Мосбиржи растет четвертый день подряд, прибавляя более 1% и три дня обновляя годовые максимумы, Доллар подешевел на 3% за эти дни — до почти 90 рублей, согласно данным торгов 12 июля.

Что происходит?

Статистика ЦБ и Минфина — разовые факторы. Например, рекордный профицит в 400−800 млрд рублей (оценки аналитиков разнятся) в июне после дефицита в 400 млрд в мае объясняется выплатой дивидендов Сбербанка в бюджет по госпакету в размере 50% +1 акция. Это позволило сократить дефицит бюджета с 3 трлн по итогам мая до 2,6 трлн рублей в июне, уточнили аналитики «БКС Мир инвестиций». В бюджете-2023 было заложено поступление дивидендов Сбера на сумму 544,1 млрд рублей, в 2024 году — 845,2 млрд, в 2025-м — 823,6 млрд рублей. Но акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2022 год на сумму 565 млрд рублей в целом для всех, половина из них в бюджет.

Несмотря на рекордный профицит в июне превышение расходов над доходами бюджета-2023 по итогам года вырастет до 6 трлн рублей, что предполагает дальнейшее ослабление рубля, прогнозируют в «Финаме». Бюджет-2023 утвержден с профицитом 2,925 трлн рублей, или 2% ВВП.

Разовым фактором пока остается и первый за три года дефицит счета текущих операций РФ — согласно данным ЦБ показатель ушел в минус 1,4 млрд долларов по итогам июня (из страны больше ушло валюты, чем пришло) после профицита в 5,5 млрд долларов в мае.

Как пояснил регулятор, это связано с дивидендами российских компаний — на лето ежегодно приходится пик выплат акционерам.

По оценке SberCIB, около 1,8 трл рублей дивидендов пришлось на май-июнь. Часть инвесторов решила вывести деньги, а не реинвестировать в российский финансовый рынок. Суммарно платежный баланс остается профицитным, хотя и сократился почти в 7 раз — 20,2 млрд долларов за полугодие против 147,6 млрд долларов за январь-июнь 2022 года.

Акции российских экспортных компаний — горно-металлургических, нефтегазовых — дорожали вначале из-за июньского ослабления рубля (валютные доходы после конвертации в РФ приносят еще больше прибыли и дивидендов), а теперь и дорожающая нефть поддерживает котировки нефтекомпаний.

В целом ситуация остается стабильной — экономика вырастет, как минимум на 1%, по оценкам аналитиков, опрошенных ЦБ, а рост цен — не превысит 7% в среднем за год, а в правительстве заявили, что не будут сокращать бюджетные, социальные расходы. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных Финансами Mail.ru, индекс Мосбиржи может расти и дальше при текущей финансовой и политической ситуациях.

При какой цене нефти и курсе рубля бюджет РФ балансируется?

Доходы и расходы бюджета страны равны при цене нефти 85 долларов и текущем курсе доллара в 90 рублей, подсчитал для «Финансов Mail.ru» инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

По нашей оценке, уже при цене на нефть в 90 долларов за баррель при текущем курсе рубля бюджет может быть сбалансирован. Однако для будущего курса рубля более значима ситуация с платёжным балансом, чем с бюджетом, а сама бюджетная ситуация зависит не только от доходов, но и от расходов, которые резко выросли в последние месяцы. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Бюджет больше зависит от курса рубля — чем слабее рубль, тем больше поступает в казну нефтегазовых доходов (налогов сырьевых экспортеров) при конвертации валюты в рубли, считают другие эксперты.

«Цена нефти европейского сорта Brent не отменяет действие потолка, — пояснил Финансам Mail.ru Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — Даже если она будет 100 или 200 долларов, российская Urals вряд ли сильно далеко уйдет от 60. Уже третий месяц Brent колеблется в диапазоне 70−80 долларов, а Urals вслед за ним 50−60 долларов. Изредка они выбиваются из этих коридоров, но сути это не меняет: в долларах российский нефтяной экспорт вряд ли вырастет».

В утвержденном бюджете на 2023−2025 годы заложено умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 рубля за доллар. При этом дефицит бюджета в 2023 году при курсе 68,1 рубля за доллар запланирован в размере 2% ВВП или около 3 трлн рублей. «Ослабление курса на 1 рубль за доллар дополнительно приносит в бюджет около 150 млрд рублей. То есть подъем курса доллара до 100 рублей даст прибавку бюджету дополнительно около 2 трлн рублей», — подсчитали ранее для Финансов Mail.ru аналитики ФГ «Финам».

Поэтому все упирается в курс рубля. Только он и может сбалансировать бюджет. А также займы Минфина. Чтобы удержать дефицит в рамках плана (3 трлн), достаточного того курса, который есть сейчас на рынке. Если будет внезапный рост расходов, снижение экспорта или еще какие-то сюрпризы, то комфортный для бюджета курс может вырасти еще больше. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

В итоге пока только ожидается ослабление рубля и подорожание импорта. Станут дороже и кредиты для населения, бизнеса — ЦБ РФ ради снижения инфляции, по оценкам аналитиков, может до конца июля поднять ключевую ставку сразу с 7,5% до 8−8,5% годовых, что приведет к росту ставок в банках на 0,25−0,75%.

Цены на российскую нефть Urals превысили уровень 60 долларов за бочку и сократили дисконт к Brent до 19 долларов, сообщил Финансам Mail.ru начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.

«Комфортная для плановых показателей бюджета рублевая цена нефти, при которой будет достигнут прогнозный дефицит в 2,9 трлн рублей, составляет порядка 5,3 тыс. рублей за баррель. Заложенные в бюджет параметры предполагают рублевую цену барреля на уровне 4,8 тыс. рублей, однако добровольные сокращения добычи и экспорта РФ требуют повышения этой планки до 5,2−5,5 тыс. рублей», — пояснил экономист.

Балансировка бюджета (доходы равны расходам) в текущих условиях вряд ли возможна, поскольку потребует рублевой цены нефти на 25−30% выше, то есть порядка 7 тыс. руб. за баррель. Соответственно, комфортный для бюджета уровень курса доллара, при котором будут выполнены плановые показатели, составляет 87−92 рублей, а балансирующий бюджет курс — порядка 115 рублей. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ»

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