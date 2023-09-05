100-рублевая банкнота заменит ветхие купюры прежнего дизайна. Банкноты образцов 2022 и 1997 годов останутся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.

Новые банкноты уже поступили в оборот в Хабаровском крае, Тверской и Ярославской областях, а совсем скоро ими смогут воспользоваться жители всех российских регионов.

Как выглядит новая банкнота?

Новая 100-рублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне купюры изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, где художники зашифровали год выхода в обращение: часы показывают 20 часов 22 минуты. На оборотной стороне — Ржевский мемориал советскому солдату.

Как отличить фальшивую 100-рублевую банкноту от настоящей?

Как заявляют в ЦБ, новая банкнота имеет «усиленный защитный комплекс, аналогичный разработанному для 200-рублевой купюры» (выпущенной в оборот в 2017 году). Отличить настоящую купюру от подделки можно, если посмотреть банкноту на просвет и увидеть водяной знак и защитную нить. Кроме того, банкнота содержит микроизображения.

Также в нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Смотреть.

Какие защитные признаки подлинности у 100-рублевой банкноты?

100 рублей выпуска 2022 года имеют следующие признаки подлинности:

контролируемые на просвет;

Водяной знак — расположен на светлом поле в правой части банкноты (фрагмент Спасской башни Московского Кремля и число 100). Водяной знак выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным, к нему примыкает высокосветлое число «100» с контрастными темными фрагментами.

Защитная нить — темная полоса со светлым повторяющимся числом «100».

контролируемые при изменении угла зрения;

Цветопеременный элемент при наклоне на однотонном поле. При изменении угла зрения становится видно число «100». Каждая цифра имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется.

Кипп-эффект — при наклоне и изменении угла зрения становится видимым символ рубля, который в зависимости от расположения банкноты становится темным на светлом фоне или светлым на темном фоне.

При наклоне от себя/к себе на защитной нити можно увидеть перемещение блестящих прямоугольных элементов вверх и вниз в противоположных направлениях друг от друга. Под острым углом видно цветное изображение символа рубля на радужном фоне.

контролируемые с использованием лупы;

Микроизображение слева вверху на лицевой стороне купюры содержит мелкие графические элементы.

Фрагмент справа на лицевой стороне купюры содержит мелкие изображения телевизионного оборудования и числа «100».

Изображение карты на оборотной стороне купюры содержит надписи и мелкие графические элементы, включая изображения часовни, шлема, щита древнерусского воина, подковы, самовара, пряника, колосьев, числа «100».

Микроизображение на оборотной стороне купюры вокруг числа «100» образовано микрошрифтовыми надписями.

контролируемые на ощупь.

Текст «Билет Банка России», штрихи по краям банкноты и число «100» имеют повышенный рельеф, воспринимаемый на ощупь.

Особенностью сторублевой купюры также является ее высокая устойчивость к загрязнениям. Благодаря ламинированию она лучше обрабатывается банкоматами и другими счетными устройствами.