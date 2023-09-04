Главные события на финансовых рынках

На этой неделе будет представлен ряд важных макроэкономических данных. Во вторник, 5 сентября, будет представлен индекс деловой активности PMI в России за август, Банк России огласит объем продаж валюты на сентябрь, а Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе. Уже на следующий день, 6 сентября, выйдут данные по недельной инфляции в стране, а 8 сентября — инфляция CPI за август и производственный ВВП России за 2 квартал 2023 года.