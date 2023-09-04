Главные события на финансовых рынках

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Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
На этой неделе будет представлен ряд важных макроэкономических данных. Во вторник, 5 сентября, будет представлен индекс деловой активности PMI в России за август, Банк России огласит объем продаж валюты на сентябрь, а Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе. Уже на следующий день, 6 сентября, выйдут данные по недельной инфляции в стране, а 8 сентября — инфляция CPI за август и производственный ВВП России за 2 квартал 2023 года.
Несколько важных событий для инвесторов — в понедельник, 4 сентября, Московская биржа отчитается об оборотах за август, а в четверг, 7 сентября FixPrice представит операционные и финансовые результаты за 2 квартал 2023 и первое полугодие 2023 года.
Также в понедельник — последний день для покупки акций ТМК, чтобы получить дивиденды в размере 13,45 рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».