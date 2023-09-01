С оглядкой на экспортёров, нефть и ставку ЦБ: как могут измениться валютные курсы в сентябре

Впрочем, как полагают аналитики, поддержку рублю могут оказать повышение ставки ЦБ и договорённость правительства с компаниями об увеличении продаж валютной выручки. Кроме того, участники рынка будут внимательно следить за решениями альянса ОПЕК+ и динамикой цен на нефть. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара, евро и юаня в сентябре — в материале RT.

В пятницу, 1 сентября, курсы иностранных валют на Московской бирже сдержанно растут. Во время открытия торгов доллар дорожал на 0,14% — до 96,16 рубля, евро — на 0,59%, до 104,7 рубля, а юань — на 0,08, до 13,18 рубля.

Российская валюта умеренно дешевеет по отношению к американской, европейской и китайской на первых осенних торгах после ощутимого ослабления летом. Так, за прошедшие три месяца стоимость доллара на Мосбирже выросла на 18,4%, до 96,03 рубля, евро — на 20,3%, до 104,09 рубля, а юаня — на 15,7%, до 13,17 рубля. Причём в середине августа значения ненадолго поднимались до 101,75, 111,42 и 13,96 соответственно — самых высоких уровней с марта 2022 года.

Ключевым фактором для рубля по-прежнему остаётся рыночный дисбаланс между спросом на иностранную валюту и её предложением в России. Об этом в интервью RT рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, за последнее время получаемая от экспорта зарубежная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а интерес к ней со стороны бизнеса резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. Усилившаяся нехватка иностранных денежных знаков на рынке привела к их удорожанию относительно рубля.

«Ситуация осложняется тем, что часть российского экспорта оплачивается ограниченно конвертируемыми валютами. Это затрудняет возвращение таких денег на наш внутренний рынок», — добавил Бабин.

На фоне произошедшего ослабления рубля в России стали заметно дорожать зависимые от импорта категории товаров и услуг. В результате, по данным Минэкономразвития, за лето годовая инфляция в стране ускорилась вдвое — с 2,51 до 5,03%.

В августе на ситуацию обратил внимание президент РФ Владимир Путин. По его словам, усилившиеся колебания курсов стали затруднять принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий и граждан. В этой связи глава государства попросил правительство и Центральный банк следить за ситуацией и своевременно реагировать на подобный рост волатильности.

«Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учётом объективной ситуации. Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка», — поручил Путин.

В помощь рублю

Тем не менее власти уже начали принимать меры по стабилизации обстановки на финансовом рынке. В частности, 15 августа руководство Центробанка провело внеплановую встречу и решило поднять процентную ставку с 8,5 до 12% годовых. Более того, в ЦБ не исключили ещё одного повышения на заседании 15 сентября, пишет ТАСС.

«Проведённый резкий подъём ключевой ставки может привести к снижению объёмов кредитования, росту уровня сбережений, ослаблению спроса и сокращению импорта, что должно поддержать рубль. Тем не менее этот механизм действует с сильной задержкой», — объяснил RT инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

Одновременно решение ЦБ может сделать вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. Так, за счёт повышения ставки традиционно увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), и дополнительный приток инвестиций в эти бумаги способен позитивно отразиться на динамике рубля.

Параллельно с действиями регулятора правительство убедило экспортёров увеличить продажи валютной выручки на рынке, о чём ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники. Предполагается, что это поможет нарастить объём иностранных денежных знаков на бирже и тоже сыграет в пользу укрепления рубля.

В ближайшее время руководство страны планирует внимательно отслеживать ситуацию на рынке. Если курсы вновь начнут расти, правительство может ужесточить валютный контроль и обязать экспортёров продавать крупные объёмы выручки, отмечает издание.

«Мы считаем, что основную роль в динамике курса рубля в сентябре будут играть продажи экспортёров. Если они смогут удержать курс рубля, то ЦБ и правительству не придётся предпринимать дополнительных действий. Если же будет наблюдаться существенный рост стоимости доллара (выше 100 рублей), возможно дополнительное повышение ставки», — предположил в разговоре с RT управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Кроме того, при необходимости Центробанк может задействовать так называемые меры капитального контроля для стабилизации курса. Таким мнением в разговоре с RT поделился портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

«Помимо требований к продаже валютной выручки, могут быть введены ограничения на вывод валюты за рубеж. Также для сдерживания спроса могут последовать меры ограничения кредитной активности, например повышение требований к капиталу для банков под выдачу определённых типов кредитов», — не исключил эксперт.

Нефтяной фактор

Одним из позитивных факторов для рубля может стать и восстановление цен на нефть, считает Алексей Михеев. Как отметил эксперт, ещё в марте энергосырьё российской марки Urals продавалось примерно по $45−50 за баррель, но уже летом цены превысили установленный Западом потолок $60 и сейчас колеблются вблизи $70−75.

«Мы полагаем, что повышение цен на нефть будет способствовать увеличению профицита торгового баланса и должно вызвать рост притока валютной выручки в страну. Однако это произойдёт с задержкой, основной эффект будет заметен в октябре, когда экспортёры выплатят квартальный налог на дополнительный доход», — предположил Михеев.

Во многом динамика нефтяных котировок будет зависеть от действий стран — участниц соглашения ОПЕК+, уверены эксперты.

В настоящий момент все государства альянса, включая Россию, совместно снижают производство энергоресурса и уже на следующей неделе могут объявить о новых параметрах сокращения добычи, о чём ранее заявил вице-премьер Александр Новак. Это, как ожидается, должно будет привести к росту дефицита на мировом рынке углеводородов и повышению цен на сырьё.

«Сейчас есть тенденция к росту цен, и к зиме котировки могут подняться ещё выше, но нужно смотреть на решения ОПЕК+ — будут ли стороны сокращать добычу ещё сильнее или сохранят действующие квоты. Здесь очень важную роль играет позиция России как одного из крупнейших экспортёров», — отметил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

В целом опрошенные RT эксперты не ожидают возвращения валютных курсов к августовским максимумам в ближайший месяц. По мнению Николая Ряскова, в сентябре стоимость доллара, вероятно, будет колебаться в диапазоне 93−97 рублей. Экономист Константин Церазов при этом прогнозирует более широкий коридор — 93−100 рублей. Похожей оценки придерживается Дмитрий Бабин.

«Скорее всего, в сентябре доллар будет находиться в диапазоне 95−100 рублей. В то же время курс евро мы увидим в рамках 103−109 рублей, а курс юаня — вблизи 13−13,7 рубля», — заключил Бабин.