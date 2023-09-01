Полюс Благодатный. Как компания наращивает добычу золота в сложные времена

Однако в перспективе ценные бумаги могут быть использованы для расширения бизнеса в ходе сделок по слиянию и поглощению, предполагает Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.

Инвесторы за ралли

За первые полгода выручка выросла на 28% по сравнению с прошлым годом — до 186 млрд рублей, за счет сохранения исторически высоких цен на золото и роста объема продаж. Он вырос на четверть, до 1261 тыс. унций. При этом общий объем выработки драгметалла увеличился больше чем на треть и составил 1448 тыс. унций.

Такая мощная прибавка в объемах производства стала возможной благодаря богатой золотом руде на участках карьера «Восточный» на месторождении Олимпиада, а также увеличению производства аффинированного золота на Благодатном и росту его цены на рынке.

Разница между объемом реализации (1261 тыс. унций) и производством драгметалла (1448 тыс. унций) ушла в запасы. Реализация концентрата, как правило, по динамике запаздывает от производства на несколько месяцев. Хуже дела обстоят с чистой прибылью. Она по итогам первого полугодия упала на 58% — до 42 млрд рублей, из-за курсовой переоценки валютных финансовых активов.

Золотые муки

Полюс подтвердил производство золота на 2023 год в размере 2,8−2,9 млн унций. При этом затраты на добычу снизились до $475−525 на унцию из-за ослабления курса рубля в 2023 году по сравнению с запланированным показателем в $500−550 на унцию. За первые шесть месяцев скорректированная чистая прибыль Полюса выросла примерно на 28% — до 80 млрд рублей, а полугодовая доходность акционеров составила 5%.

По итогам года Полюс может показать результат в 200 млрд рублей скорректированной чистой прибыли, а доходность акционеров и вовсе может превысить 12,5%.

Однако не в пользу компании играет резко выросшая высокая долговая нагрузка. В конце августа Полюс завершил программу обратного выкупа акций на 579,4 млрд рублей, которая была профинансирована за счет заемных средств. Они могут быть использованы для расчетов при потенциальных сделках M&A, а также в рамках возможных размещений на рынке капитала и финансирования долгосрочных проектов.

Теоретически компания может и погасить акции, если не найдет им более достойного применения, однако на данный момент цель, для которой была реализована столь дорогостоящая программа, остается неизвестной.

На денежный поток по итогам года повлияют и капзатраты, которые оцениваются в размере $1,3−1 4 млрд. Так, Полюс продолжает реинжиниринг проекта Сухой Лог. Компания выполнила подготовительные работы для начала бурения запланированных на 2023 год 36,5 км в рамках программы опережающей эксплуатационной разведки. Ведутся работы в области перепроектирования перерабатывающих мощностей, налаживается взаимодействие с иностранными и отечественными поставщиками оборудования.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».