Как Китай отразится на пятничном фондовом рынке и рубле

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Производственная активность в Китае неожиданно демонстрирует прирост. Народный Банк КНР предпринимает меры по поддержке курса юаня. Нефть дорожает, ориентируясь на китайскую статистику и планы членов ОПЕК+ по сохранению добровольного сокращения производства. Дорожают промышленные металлы. Соответственно, для российских акций складывается благоприятный внешний фон, который может помочь Индексу МосБиржи вновь отправиться покорять годовой максимум. Утренняя динамика рубля также способствует покупкам акций экспортёров.

Российский рынок смог завершить последний торговый день августа в плюсе, хотя этому препятствовала динамика рубля и негативная реакция на некоторые отчёты. Впрочем, далеко не все отчёты компаний были восприняты инвесторами с пессимизмом. Сильные результаты «Транснефти» и ВТБ привели к существенному росту бумаг, что помогло Индексу МосБиржи проигнорировать усиление рубля и прочие неприятности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 69,633 млрд руб.

По итогам торгов 31 августа Индекс МосБиржи — 3227,99 п. (+0,48%), а Индекс РТС — 1059,17 п. (+0,68%).

Лидеры роста на 23:00 мск: РусГидро, AGRO-гдр, Транснефть, TCS, ВТБ.

Лидеры снижения: Сургнефтегаз, GLTR, МТС, ФосАгро, АЛРОСА

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а 7 показали рост. Наибольшее повышение продемонстрировал сектор электроэнергетики (+2,73%) за счёт бумаг региональных «Россетей». Наибольшее снижение было в транспортном секторе (-0,65%) из-за коррекции акций морских портов и GlobalTrans.

Индекс МосБиржи завершил август ростом на 5,03%, а Индекс РТС прибавил за месяц всего 0,16%). Наибольший рост был в секторах транспорта (+17,20%) и информационных технологиях (+10,92%). Снижение состоялось лишь в секторах химии и нефтехимии (-1,38%), а также металлах и добыче (-0,03%).

Акции ВТБ (VTBR) завершили день приростом более 2,5%. Чистая прибыль банка по РСБУ по итогам 7 месяцев составила 325,4 млрд руб. Возврат на капитал (RoE) составил 30,7%. Чистые операционные доходы до резервов составили 707,5 млрд руб. Объём совокупного кредитного портфеля до вычета резервов увеличился на 12% до 19,4 трлн руб.

ВТБ также подтверждает цель прибыли по итогам года на уровне 400 млрд руб. Однако, если сохранится динамика прибыли предыдущих месяцев, то этот результат уже будет достигнут в октябре, а по итогам года прибыль может превысить 450 млрд руб.

Сектор нефти и газа завершил день ростом на 0,5%. Главным двигателем роста стали привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_P) на дивидендных ожиданиях после сильной отчётности. Остальные компоненты к вечеру растеряли свой позитив.

В металлах и добычи незначительное снижение, но акции «Северстали» CHMF) оказались среди индексных лидеров благодаря новостям накануне о включении их в индекс «голубых фишек» с 22 сентября, где они заменят бумаги «Алросы» (ALRS). Перестановки в индексах также отразились и на других эмитентах: QIWI (QIWI) прибавили более 5%, а «Группы Позитив» (POSI) около 1,6%. Обе бумаги войдут в расчётную базу Индекса МосБиржи, что сделает их более привлекательными для индексных фондов.

Производители удобрений могут оказаться под давлением на торгах 1 сентября. Правительство приняло решение о пошлинах в размере 7% на экспорт удобрений.

Рубль начинал день неуверенно, но во второй половине дня всё же российская валюта устроила наступление на более высоких объёмах, чем накануне. Объём торгов в паре USD/RUB составил 77,526 млрд руб по сравнению с 72,864 млрд руб днём ранее, а в паре CNY/RUB 104,748 млрд руб против 88,322 млрд руб накануне.

Однако данные цифры всё ещё незначительно отличаются от среднедневных показателей в августе. Поэтому пока нет уверенности в том, что экспортёры выполняют договорённости с правительством об увеличении продаж своей валютной выручке на Московской Бирже. Как итог, рубль завершает август с довольно существенными потерями, но есть надежды на сентябрь. Ставка пошлины будет действовать с 1 сентября 2023 года: пошлина на азотные удобрения составит 7%, но не менее 1100 ₽ за тонну, на фосфорные удобрения — 7%, но не менее 2100 ₽ за тонну, на калийные — 7%, но не менее 1800 ₽ за тонну.

По итогам торгов:

USD/RUB — 96,025 (-0,20%),

EUR/RUB — 104,08 (-1,14%),

CNY/RUB — 13,170 (-0,00%).