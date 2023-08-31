Как переворот в Габоне повлияет на нефтяные цены

В среду цены на нефть ограничились скромным приростом, несмотря на достаточно благоприятный торговый фон. Статистика от EIA подтвердила резкое падение запасов в США, о котором днем ранее сообщал API. Аналитики также ожидают, что Саудовская Аравия расширит действующие добровольные сокращения добычи на октябрь, ограничивая мировые поставки.

Фьючерсы на Brent после перелома коррекции продолжают двигаться вверх. Шансы на продолжение есть, но ключевые драйверы уже в цене, так что на устойчивое восходящее движение надеяться пока не приходится. Вероятно, котировки найдут новый справедливый торговый диапазон недалеко от текущих уровней.

Политические волнения в Габоне

В Габоне произошел военный переворот, что дает почву опасаться за бесперебойную работу нефтяной отрасли страны. Габон с мая по июль экспортировал в Азию около 160 тыс. б/с. Общая добыча в стране, по оценке МЭА, составляет 210 тыс. б/с.

Это небольшой объем для мирового рынка, но в условиях дефицита даже его потеря может спровоцировать рост цен. На текущий момент недостаточно информации, чтобы достоверно оценить ситуацию в стране и корректно взвесить риски.

Запасы в США: оценка

EIA в среду подтвердило резкое сокращение запасов сырой нефти в США и оценило его в 10,6 млн барр. Падение произошло на фоне стабильно высокой добычи (12,8 млн б/с) и незначительного сокращения чистого импорта на 0,5 млн б/с. Это говорит о том, что ключевым драйвером сокращения запасов стал именно высокий спрос.

Загрузка НПЗ отступила от максимумов и составила 93,3% против 94,5% неделей ранее. Запасы бензина снизились на 0,2 млн барр., в то время как запасы дистиллятов подросли на 1,2 млн барр.

Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса на топливо, выросли с 21,2 до 21,4 млн б/с. Средний показатель за 4 недели вновь обновил максимум и достиг 21,2 млн б/с.

В эти выходные в США ожидается формальное завершение автомобильного сезона. Выходные перед Labor Day — последний активный автомобильный уикенд, после чего обычно начинается спад транспортной активности и снижение потребления бензина. Эту сезонность хорошо видно по графику поставок нефтепродуктов. В ближайшие 4 недели ожидается спад.

Если при таком фоне сокращение запасов продолжится, это может быть сильным сигналом в пользу роста Brent. Сохранение дефицита даже в условиях сезонного снижения спроса даст все основания ожидать более высоких цен.

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