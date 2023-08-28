17:06 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события недели на финансовых рынках

Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» рассказали, за чем на текущей неделе будет следить все инвестиционное сообщество.

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Последняя неделя августа будет богатой на корпоративные отчеты.

28 августа отчетность представят:

  • ПАО «Россети Северо-Запад» (МСФО) за 6 месяцев 2023 года.
  • «ВУШ Холдинг» (МСФО) за второй квартал 2023 г.
  • «Совкомфлот» (МСФО) за второй квартал 2023 г.
  • «Сегежа» опубликует операционные и финансовые результаты за второй квартал 2023 г.

29 августа:

  • ПАО «РусГидро» (МСФО) за второй квартал 2023 года,
  • ПАО «Полюс» (МСФО и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,
  • Globaltrans (финансовые и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,
  • АФК «Система» (МСФО) за второй квартал 2023 года,
  • TCS Group (МСФО) за второй квартал 2023 года,
  • ПАО «Самолет» (МСФО) за второй квартал 2023 года,
  • ПАО «Аэрофлот» (МСФО) за второй квартал 2023 года,
  • Сегежа (МСФО) за второй квартал 2023 года.

30 августа:

  • «О’кей» (МСФО) за первое полугодие 2023 г.
  • «Фосагро» МСФО за первое полугодие 2023 г.

Также 30 августа Росстат представит социально-экономическую статистику за июль, а уже 31 августа будет опубликован показатель PMI, отражающий уровень экономической активности в стране.

Важным событием конца августа станут внеочередные собрания акционеров United Medical Group CY Plc (холдинговая компания «Европейского медицинского центра») и MD Medical Group, управляющей сетью клиник «Мать и дитя». Компании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области.

Произойдет и ряд изменений на биржах — Московская Биржа установит новый размер стандартного лота по некоторым акциям, а СПБ биржа увеличит время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00 мск с 18:00 мск. Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским бумагам достигнет 16 часов.

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