Главные события недели на финансовых рынках
Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» рассказали, за чем на текущей неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» рассказали, за чем на текущей неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
Последняя неделя августа будет богатой на корпоративные отчеты.
28 августа отчетность представят:
29 августа:
30 августа:
Также 30 августа Росстат представит социально-экономическую статистику за июль, а уже 31 августа будет опубликован показатель PMI, отражающий уровень экономической активности в стране.
Важным событием конца августа станут внеочередные собрания акционеров United Medical Group CY Plc (холдинговая компания «Европейского медицинского центра») и MD Medical Group, управляющей сетью клиник «Мать и дитя». Компании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области.
Произойдет и ряд изменений на биржах — Московская Биржа установит новый размер стандартного лота по некоторым акциям, а СПБ биржа увеличит время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00 мск с 18:00 мск. Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским бумагам достигнет 16 часов.