Главные события недели на финансовых рынках

«Сегежа» опубликует операционные и финансовые результаты за второй квартал 2023 г.

«Сегежа» опубликует операционные и финансовые результаты за второй квартал 2023 г.

«Сегежа» опубликует операционные и финансовые результаты за второй квартал 2023 г.

Globaltrans (финансовые и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,

Globaltrans (финансовые и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,

Globaltrans (финансовые и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,

ПАО «Полюс» (МСФО и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,

ПАО «Полюс» (МСФО и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,

ПАО «Полюс» (МСФО и операционные результаты) за второй квартал 2023 года,

Также 30 августа Росстат представит социально-экономическую статистику за июль, а уже 31 августа будет опубликован показатель PMI, отражающий уровень экономической активности в стране.

Важным событием конца августа станут внеочередные собрания акционеров United Medical Group CY Plc (холдинговая компания «Европейского медицинского центра») и MD Medical Group, управляющей сетью клиник «Мать и дитя». Компании рассмотрят вопрос о смене юрисдикции компании с Кипра на специальный административный район острова Октябрьский Калининградской области.

Произойдет и ряд изменений на биржах — Московская Биржа установит новый размер стандартного лота по некоторым акциям, а СПБ биржа увеличит время торгов ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже до 00:00 мск с 18:00 мск. Таким образом, продолжительность торговой сессии по гонконгским бумагам достигнет 16 часов.