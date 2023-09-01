Эксперты рассказали, как рупии и юани обрушат доллар до 50 рублей

Россия с 2022 года увеличила экспорт, в основном нефти и нефтепродуктов, в Индию в 4 раза и благодаря этому стала третьим по объему импортером этой страны после Китая и ОАЭ. По внешнему торговому обороту РФ занимает пятое место. При этом в торговле с КНР Россия даже не входит в 10-ку стран. Однако Индия и Китай стали важнейшими торговыми партнерами: они являются главными покупателями российских энергоресурсов. Пока позитивные ожидания властей от перевода торговли в рупии, рубли и юани не оправдалась: «застрявшие» индийские банкноты только ослабили курс российской валюты.

Сейчас только юань более-менее помогает России проводить дедолларизацию. Китайская валюта считается резервной валютой, а в России по объемам торгов с 2022 года юаню удалось обогнать доллар и евро, что позитивно для «деревянного». Через юань ЦБ РФ и Минфин могут хоть как-то влиять на курс рубля, продавая китайскую валюту из резервов.

Что касается индийской валюты, то именно ее эксперты обвиняют в падени рубля: Индия покупает российскую нефть, бензин, дизтопливо за рупии, которые нельзя вывести из страны.

«Проблема с индийскими рупиями, которые из-за строгого валютного местного законодательства и значительного торгового дисбаланса России и Индии, скопились в большом количестве на счетах российских экспортёров в индийских банках, возникла достаточно давно, но усугубилась в период, когда россияне стали использовать Индию как посредника в параллельном импорте», — напомнил Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Данная проблема вряд ли может оказывать серьезное влияние на курс российского рубля. Курс рубля зависим от многих других причин, прежде всего, политической нестабильности и экономических проблемам, которые, впрочем, достаточно последовательно решаются российскими монетарными властями. Ильяс Зарипов к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Среди топ-10 валют по объему торгов на межбанковском мировом рынке из развивающихся есть только юань — пятое место. Индийская рупия замыкает топ-15, а рубль не входит даже в топ-30», — отметил Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Это уже намекает, на каком месте реально находятся валюты развивающихся стран по своему влиянию друг на друга и на соседей. Оно весьма ограниченное — иначе бы спрос со стороны банков был гораздо выше. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Поэтому рупия или юань не могут пока эффективно для России не заменить доллар.

«Юань, и рупия не являются свободно конвертируемыми. Держать в них резервы значит ставить себя в зависимость от решений ЦБ другого государства, — пояснил эксперт. — С долларом такая зависимость все же условная: он может расти или падать вопреки тому, что делает Федеральная резервная система ФРС, центробанк США), потому что на него влияет много факторов. Юань и рупия подконтрольны своим ЦБ, а они не обязаны действовать в интересах стран-партнеров по торговле».

Опыт торговли России за рупии наглядно показал, что нельзя просто взять слабую валюту, которая нигде, кроме Индии, не имеет спроса, и проводить в ней многомиллиардные сделки. Выясняется, что вывести свою выручку вы не можете — корсчетов нет, перевести в другую валюту сложно — мешают санкции, а обменять на товары не получается — нет столько нужных вам товаров.

«Смысл валютных резервов в том, чтобы у вашего ЦБ всегда под рукой был максимально ликвидный запас денег не вашей страны, которые вы можете быстро обменять на любые другие активы и закрыть дыры в случае кризиса. Если валюта, в которой вы собираетесь храните резервы, сама создает такой кризис, то это очень плохая новость. Она не подходит на роль резерва», — подчеркнул Валерий Емельянов.

К чему привела дедолларизация

По мнению Валерия Емельянова, идея дедолларизации оказалась искусственной и не принесла пользу российской валюте. «Нужно сначала создавать сложные производства и наращивать торговлю в ликвидных валютах, а потом уже предлагать сделки в своей валюте», — отметил Валерий Емельянов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В свое время этим путем пошли власти Японии, а позже — Южной Кореи. Похожие процессы были у Канады и Австралии, чью валюты стали резервными вопреки их желанию или воле: спрос появился сам, когда они достигли экономических успехов.

Ошибки нужно уметь признавать. Стратегия торговли на крупные суммы в рублях с Китаем и рупиях с Индией привела Россию к валютному кризису. «Застрявшие рупии» это лишь часть проблемы. У нас еще есть проблема с Китаем. По факту он закупает нефть и нефтепродукты в долг на рублевые кредиты, постоянно откладывая конвертацию юаней, потому что ему так выгоднее: рубль падает, и закупки нефти дешевеют с каждым месяцем. И в эту ловушку Россия влезла абсолютно добровольно. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Разумеется, Индия и Китай вернут деньги. Но здоровые валютные отношения уже построить не удалось», — подчеркнул отметил Валерий Емельянов.

И в тот момент, когда «застрявшие» рупии и «отложенные» юани вернутся в Россию, мы можем увидеть обрушение курса доллара. Ничего нормального в таком поведении рубля нет: то 50, то 100, то опять 70 или 50 — мы даже не понимаем, где именно он окажется. Валерий Емельянов эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Что нужно сделать

«Взятый Россией курс на дедолларизацию предполагает замену доллара, евро и прочих резервных валют недружественных стран валютами основных торговых и политических партнёров, прежде всего, Китая, Индии, стран Ближнего Востока и Юго- Восточной Азии», — рассказал Ильяс Зарипов, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Для активизации этого процесса следует вести работу по смягчению валютного контроля и отмене валютных рестрикций странами- партнёрами, прежде всего, это касается индийской рупии. Я знаю, что эта работа ведется и при наличии политической воли и готовности идти на взаимные уступки, можно создать такие условия, когда расчеты и платежи в национальных валютах будут такими же комфортными, стабильными и прозрачными как прежде были платежи в резервных валютах. Ильяс Зарипов к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова

Кроме того, процессу ухода от валют западных государств будет способствовать создание и применение единых мультистрановых валют, например, валюта стран БРИКС, единая валюта стран Ближнего Востока и т. д. Пока же большинство стран переходят на расчёты в юанях, которые становятся резервными валютными средствами. Остальные валюты развивающихся стран, включая индийские рупии, пока отстают, что отражает недостаточную их востребованность исходя из небольшого торгового потенциала и наличия торговых рестрикций.

Не думаю, что освободившись от долларовой зависимости, российская экономика найдет себе другого «валютного суверена».

Он добавил, что России надо переводить международную торговлю на рубли или использовать большее разнообразие валют стран-партнеров, не ограничиваясь юанем или рупией. А стабильность российской валюты зависит в основном от состояния национальной экономики, развития торговых отношений, урегулирования политических проблем и эффективности денежно-кредитной политики правительства и Центробанка.

«На данном этапе ни одна из национальных валют стран БРИКС пока не готова полностью к роли резервной. Так, несмотря на активный рост использования, на юань пока приходится менее 3% всех официальных резервов мировых Центробанков. Использование юаня очевидно будет заметно расти в ближайшие годы, но в 2022 год по данным BIS (Банк международных расчётов) по доле в международных расчетах он заметно отставал даже от британского фунта несмотря на несравнимые масштабы китайской и британской экономик», — пояснил Борис Копейкин, первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок.

Проблемы и в ограничениях на движение капитала, и в торговых дисбалансах. Так, при огромном торговом профиците Китая наращивать резервы в юанях за пределами страны затруднительно. Хотя процесс идет. Яркое подтверждение этому — прошлогоднее решение ЦБ Израиля о включении юаня в состав резервов. И показатели использования юаня в мировой торговле по итогам 2023 года очевидно заметно вырастут по сравнению с 2022 года. Борис Копейкин первый заместитель генерального директора ЦСР

В случае Индии действуют еще более жесткие ограничения на движение капитала. По сути, без специального разрешения регулятора рупии можно потратить на закупку товаров или инвестиции в ценные бумаги или реальные активы внутри страны.

Копейкин добавил, что обменять рупии на те же юани или доллары не получится. А получение разрешения — история непрозрачная и не так легко осуществимая.

Так что расчеты при торговле Индии с Китаем, например пока по статистике в основном осуществляются в американских долларах.

Возникший на фоне резкого роста поставок российской нефти дисбаланс в торговле с Индией — это действительно проблема. Для России — в большей мере. Борис Копейкин первый заместитель генерального директора ЦСР

Учитывая, что рост инвестиций во внутреннее производство — один из важных приоритетов индийского правительства сложившаяся ситуация для индийской стороны более комфортна, добавил он.

Но решения ищутся и масштабы проблемы не следует преувеличивать. Сама Индия постепенно принимает меры по расширению возможностей использования рупий за рубежом. Появляются новости что расчеты за поставки нефти в Индию могут осуществляться в юанях или дирхамах ОАЭ. В результате это окажет благотворное влияние и на российский валютный рынок.

Одновременно понятно, что в условиях существующего санкционного давления и рисков заморозки расчеты в долларах или евро для российских компаний остаются крайне рискованны. «Можно вообще ничего не получить. Что явно будет не на пользу экономике и рублю», — пояснил представитель ЦСР.

При этом эти риски видят и другие страны, участвующие в международной торговле. Мало кому хочется полностью зависеть от чужих политических решений.

Это создает очевидные стимулы для развития альтернативной платежной инфраструктуры и роста использования национальных валют. Не только при торговле с нами. Показательны в этом смысле заявления президента Бразилии о необходимости ухода от доллара в мировой торговле. Борис Копейкин первый заместитель генерального директора ЦСР

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.