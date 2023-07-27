Ставка в США на максимуме с 2001-го: что будет дальше и как это отразится на рынках

Пауза в ужесточении монетарной политики ФРС США продержалась недолго — 26 июля американский финансовый регулятор снова повысил базовую ставку на 0,25 п. п., до 5,25−5,5%.

Это максимальный уровень ставки за 22 года.

При этом вопрос о дальнейшей траектории ставки в США остается открытым. Июньский прогноз членов регулятора подразумевал, что в этом году предстоит еще как минимум два повышения ставки. На пресс-конференции 26 июля глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что решения на дальнейших заседаниях чиновники будут принимать исходя из поступающих данных и постепенно: от одного заседания к другому. «Конечно, возможно, что мы снова поднимем ставки на сентябрьском заседании, если соответствующие данные будут этому способствовать. Но также возможно и то, что мы объявим о паузе», — сказал Пауэлл.

Риторика Пауэлла по поводу борьбы с инфляцией по сравнению с прошлым заседанием почти не изменилась, отмечает Bloomberg. «Нам еще долго предстоит сохранять процентные ставки на повышенных уровнях для снижения инфляции. Этот процесс, вероятно, потребует периода роста экономики ниже тренда и некоторого ослабления на рынке труда», — сказал глава ФРС.

Глава ФРС также отметил, что экономика США растет «умеренными темпами», таким образом несколько изменив риторику со «скромных темпов» на июньском заседании. Также Пауэлл заявил, что экономисты ФРС больше не прогнозируют рецессию в 2023 году, учитывая устойчивость экономики в последнее время, а ожидают заметного замедления роста, которое начнется в конце этого года.

Главный экономист Bloomberg Economics по США Анна Вонг отметила, что несмотря на то, что большинство чиновников ФРС до сих пор «настроены достаточно ястребино», риторика Пауэлла на пресс-конференции после заседания несколько смягчилась.

Вонг прогнозирует, что смягчение тона главы регулятора предполагает готовность пропустить повышение ставки на сентябрьском заседании при условии хороших данных по инфляции.

Развилка для ФРС

В пользу того, что июльское заседание было последним в цикле ужесточения монетарной политики, играет более низкая, чем предполагалось, инфляция. Базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0,2% за месяц — минимум более чем за два года. В годовом выражении рост индекса замедлился с 5,33% до 4,8%. При том, что в течение 20 месяцев до этого показатель колебался в диапазоне 5,5−6,5% и почти никак не реагировал на повышение ставок, отмечают аналитики «Газпромбанк Инвестиций».

Тем не менее, член совета управляющих Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер после выхода данных подчеркнул, что перед тем как объявлять победу над инфляцией, нужно получить доказательства того, что последнее ее замедление не было случайностью. «Недавний отчет согрел мое сердце, но принять окончательное решение мы должны головой. И мы не можем сделать этого основываясь лишь на данных одного месяца», — сказал он.

Мнения экономистов и аналитиков по поводу дальнейших действий регулятора разделились.

ФРС, безусловно, сохранит осторожность в сентябре после всего пары месяцев более мягких данных по инфляции, уверена экономист Citigroup Вероника Кларк. «Чиновники захотят избежать ошибок 1970-х и 1980-х, когда они преждевременно отпустили педаль тормоза», — соглашается главный экономист Nationwide Life Insurance Co. Кэти Бостанчич. Поскольку последние данные повышают шансы на «мягкую посадку» экономики, то Федрезерв вряд ли будет и дальше «раскачивать лодку», парирует Анна Вонг из Bloomberg Еconomics. Опрошенные Bloomberg экономисты в этом месяце повысили свои прогнозы по оценке ВВП на II и III квартал, как и Международный валютный фонд: там ожидают, что в этом году рост ВВП в США составит 1,8%, что на 0,2 п. п. больше апрельского прогноза.

«Поэтому Пауэлл пропустит повышение в сентябре, что в конечном счете превратится в длительную паузу», — считает Вонг.

Руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов также считает, что повышение ставки 26 июля станет последним в этом цикле, несмотря на сильный рынок труда и крайне медленное торможение базовой инфляции. «Хотя регулятор стремится ускорить процесс нормализации инфляционных процессов, на данный момент долларовые ставки и так уже сильно высоки и способны продолжить постепенное ограничение инфляции и экономической активности. Дальнейшее повышение может лишь увеличить риски по банковскому сектору и капиталоемким отраслям, в первую очередь, рынку недвижимости», — объясняет он. По данным CME Group на основе фьючерсов, рынок ожидает, что повышение ставки 26 июля является последним.

Последние данные показывают, что экономика США устойчива к повышению ставок в экономике, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Так, индекс потребительского доверия в июле достиг максимума за два года, заметно превысив ожидания рынка. Цены на жилье в 20 крупнейших городах США в последние месяцы вернулись к росту, причем третий месяц подряд на 1,5−1,7%», — указывает она. Однако дальнейшие прогнозы, прежде всего на будущий год, вызывают беспокойство, предостерегает Беленькая. К примеру, по данным Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов снижается уже в течение последних 15 месяцев — это самая длинная полоса последовательных снижений с 2007—2008 годов, перед Великой рецессией.

«Поэтому ФРС предстоит непростая задача: с одной стороны — не допустить преждевременного ослабления процентной политики, при котором инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне, с другой — постараться не “пережать” экономику с высокими ставками», — поясняет Беленькая из ФГ «Финам».

Что это значит для рынков

Повышение ставки на 25 б. п. было уже заложено в рынок, из-за чего его реакция на заседание ФРС оказалась незначительной, пишет MarketWatch. Издание отмечает, что в последние недели рынок вверх двигали «быки», которые прогнозируют, что июльское повышение ставки станет последним для ФРС в этом цикле. С 14 июня, когда прошло предыдущее заседание Федрезерва, индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 5%. В течение ближайших недель динамика индексов будет определяться не риторикой ФРС, а исключительно результатами квартальных отчетов и новыми макроданными, считает стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян.

Индекс доллара, который показывает отношение доллара к корзине из шести других основных валют, после заседания снизился на 0,6% из-за относительно «голубиной» риторики Пауэлла, пишет Reuters. Только с начала июня индекс доллара снизился почти на 4%. «США ближе всех к концу цикла повышения ставок в сравнении с другими центральными банками по всему миру. Мягкие настроения ФРС, вероятно, будут оказывать понижательное давление на доллар США в среднесрочной перспективе», — считает старший экономист Insight Investment Эмин Гаджиев.

Решение по ставке ФРС оказало незначительное влияние на товарные рынки.

Как и в случае с фондовым рынком, повышение ставки на 25 б. п. уже заложено в ценах и в товарном сегменте, указывает Локтюхов из ПСБ. По его мнению, большее влияние на товарные рынки может оказать заседание ЕЦБ, которое состоится 27 июля. «Если ЕЦБ повысит ставку и сохранит жесткую риторику, то не исключен рост золота выше $2000 за унцию», — прогнозирует он. Днем 27 июля по московскому времени золото за унцию торгуется на уровне $1978.