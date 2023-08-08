Когда брать ипотеку для инвестиций в недвижимость: мнение экономиста

Во втором квартале 2023 года было выдано ипотечных кредитов почти на 1 трлн рублей, по оценке Дом.РФ. При этом значительным спросом продолжает пользоваться льготная ипотека. Доля льготных кредитов занимает 39% в общем объеме выданных ипотечных кредитов, но по объему займов такая ипотека занимает 51%.
«Для инвестиций в недвижимость (которая будет сдаваться в аренду) желательно, чтобы платежи по ипотеке были ниже, чем арендная плата по ней, но это почти утопия», — уточнила экономист Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.
В расчет доходности таких инвестиций учитывается также долгосрочный рост цен на недвижимость. Как правило, берут среднее значение за последние 10 лет — рост цены квартиры на 4,5% в год. «В целом такая динамика может сохраниться и дальше без условий резких шоков», — прогнозирует экономист.
Так как в условиях охлаждения рынка недвижимости наблюдается снижение арендных платежей, снижается и доходность по инвестициям в недвижимость. Учитывая уровень ставок без льгот (средняя около 10%), текущая доходность по инвестициям в недвижимость будет ниже уровня безрисковой доходности (вклады или ставка по облигациям федерального займа).
«В целом, на данный момент стоит рассматривать инвестиции в недвижимость через сдачу ее в аренду только в случае, если вы можете взять льготную ипотеку. Именно в этом варианте квартира принесет вам доход. Если вы не можете взять льготную ипотеку, то, возможно, стоит рассмотреть альтернативные инвестиции. Инвестиции в недвижимость с идеей роста цен на жилье также нецелесообразны. Да, цены на жилье будет расти в долгосрочном периоде, но мы вряд ли увидим в ближайшем будущем такой же бум, который был в 2020-х годах», — прогнозирует экономист.
По оценке Дом.РФ, дополнительные требования Банка России к выдачи ипотеке и повышение ключевой ставки с 7,5% до 8,5% с 21 июля могут привести к замедлению выдачи кредитов на вторичное жилье, однако в целом за 2023 год спрос на ипотеку превысит прошлогодний показатель на 20−30% и установит новый рекорд — 1,6−1,7 млн кредитов на 6−6,5 трлн рублей. В сентябре ожидается очередное повышение ставки ЦБ РФ.
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