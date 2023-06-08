Стоимость аренды падает: как изменятся цены на квартиры?

В России при инвестициях в недвижимость необходимо в среднем 18 лет, чтобы вернуть деньги за покупку квартиры, сдавая ее в аренду, подсчитали аналитики «Циан» с учетом ситуации на рынке. Ситуация же для владельцев инвестиционного жилья пока складывается не очень удачно. Арендные ставки на квартиры снижаются как и прибыль арендодателей. Возможно, что вслед за ними пойдет снижение и цен на сами квартиры.

«Падение цен на аренду квартир и иной жилой недвижимости обусловлено (как это и бывает обычно по законам экономики) ростом предложения на фоне падения спроса, — рассказал Финансам Mail.ru квалифицированный инвестор, куратор просветительского проекта “Инвестиции в недвижимость” Ассоциации развития финансовой грамотности Константин Фаерман. — Попробуем разобраться, почему так происходит и насколько долгосрочен этот тренд».

Эксперт назвал четыре причины такого явления:

Во-первых, рост числа квартир, которые были массово куплены инвесторами с использованием бума льготной ипотеки, начиная с ковидных времен. Да, цикл стройки занимает около 2−3 лет и многие из купленных в 2020—2021 годах домов достроены только сейчас.

Во-вторых, выросло число инвестирующих в недвижимость на фоне блокировок и рисков рынка акций. В квадратных метрах многие видят «тихую гавань», соответственно, эти инвесторы тоже сдают жилье в аренду, увеличивая количество предложения.

В-третьих, отток части населения из крупных городов с момента начала СВО (включая как россиян, так и ранее работавших в РФ иностранцев).

Если это были арендаторы — мы видим снижение спроса. Если это были собственники — мы видим увеличение предложения. Не все из них смогли продать свои пустующие квартиры, некоторые сдают их в аренду. А иногда гибридный вариант: квартира одновременно сдается и продается. Константин Фаерман

В-четвертых, многие в последний год слегка «затягивают пояса»: предпочитают более экономные варианты жилья, например апартаменты, при этом покидая более дорогие съемные квартиры.

Насколько долгосрочной будет эта тенденция?

​​​​​​​Знал бы прикуп- жил бы в Сочи: прогнозировать с точностью — сложно. Во многом тренд будет зависеть как от геополитики, так и от других внешних факторов. В то же время, в августе скорее всего будет сезонное оживление рынка и цены подрастут. Константин Фаерман

Влияет ли падение цен на аренду на цены покупки квартир?

Да, конечно. Кто-то может отказаться от покупки квартиры в ипотеку, так как арендный платеж будет выигрышней по сравнению с ежемесячным ипотечным. Это возможная логика для тех, кто для себя. А с точки зрения инвестора — чем меньше ежемесячный арендный поток, тем дольше срок окупаемости. Следовательно, инвестор готов купить квартиру по изначально более скромной цене. Константин Фаерман