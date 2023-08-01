В России заработал закон о цифровом рубле

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В России с 1 августа вступил в силу закон, который позволит ЦБ начать пилотирование цифрового рубля.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Он представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке.

Регулятор уже пообещал, что тестирование начнется в августе. В нем примут участие 13 банков, их названия ЦБ не приводил. Тесты будут проводиться на ограниченном круге клиентов и сотрудников крупных кредитных организаций. В первом этапе тестирования прототипа платформы цифрового рубля, который завершился в феврале 2023 года, участвовали Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, «Ак Барс», «Дом.РФ», «Синара», «Союз», ТКБ, МТС-банк и КИВИ Банк.

Точных сроков поступления цифрового рубля в широкое обращение ЦБ не объявлял, но допускал, что все граждане смогут получить возможность открывать цифровые кошельки для новой формы денег на горизонте 2025−2027 годов.

Предполагается, что тогда открыть цифровой кошелек можно будет через любое мобильное приложение банка, где у клиента уже есть счета.

При этом необходимо будет заключить договор с оператором платформы крипторубля, которым выступает Центробанк.

Пополнить цифровой кошелек можно будет также через мобильное приложение банка, там же можно будет оформить перевод третьим лицам. При использовании цифрового рубля не начисляются проценты на остаток и кешбэк. В цифровом рубле нельзя будет взять кредиты или открыть вклады.

Центробанк начал разрабатывать цифровой рубль осенью 2020 года. «Цифровой рубль должен быть спроектирован так, чтобы обеспечить надежные, безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого гражданина денежные расчеты в любой точке России», — говорилось в докладе ЦБ, который выпускал регулятор для общественного обсуждения.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце 2022 года, а уже в конце июля был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что использование цифрового рубля является добровольным. «Хотят — пользуются, не хотят — не пользуются», — заявляла она. В ЦБ считают, что его использование будет удобнее и дешевле для граждан и бизнеса.