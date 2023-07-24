Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Документ утвердил поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам и закрепляют возможность расчетов ими в России. Оператором платформы цифрового рубля будет Центробанк.

ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки обеспечат клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а для бизнеса — 0,3% от платежа.

Цифровые рубли можно будет завещать, а наследникам — получать их для расходов на похороны наследодателя. Основные положения закона вступят в силу 1 августа.

Цифровой рубль становится третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Храниться она будет в цифровых кошельках, доступ к ним возможен через мобильные приложения банков и интернет-банки.

В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России.

Многие другие банковские операции и услуги при работе с цифровым рублем будут недоступны. По нему не начисляются проценты на остаток, кешбэк, также нельзя будет оформить кредиты или вклады в цифровых рублях.

ЦБ начал разрабатывать цифровой рубль осенью 2020 года. Законопроект, который вносит изменения в отдельные законодательные акты в связи с его внедрением, был внесен в Госдуму в конце 2022 года, 11 июля нижняя палата приняла его в окончательном чтении.