18:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума приняла закон о цифровом рубле

Государственная дума одобрила во втором и третьем чтениях закон, позволяющий создать основу для внедрения цифрового рубля. Основные положения закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.

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Документ, разработанный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, закрепляет за Банком России статус оператора платформы цифрового рубля. Также законом водится ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей, открытие цифровых кошельков и другие функции регулятора.

Закон также вводит понятия «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», а также «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет».

Цифровой рубль — это уникальный электронный код (токен). В отличие от криптовалюты его эмитирует исключительно Банк России. Также он обеспечен золотовалютными резервами и привязан к стоимости национальной валюты. Храниться цифровые рубли будут в цифровых кошельках на платформе, разработанной регулятором. В силу этого они не будут привязаны к конкретному банку или электронному кошельку.

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые установит совет директоров Банка России. ЦБ также определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, за которые российские банки должны обеспечить для клиентов возможность использовать операции с новой валютой.

Для граждан стоимость операций с цифровым рублем будет бесплатной, для бизнеса — 0,3% от размера платежа.

Закон устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны. Кроме этого, согласно закону, в цифровых рублях будет нельзя открыть вклад и получить кредит, на остатки средств в цифровых кошельках также не будут начисляться проценты.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан. Сумма для пополнения кошелька в цифровых рублях составит 300 тыс. руб. в месяц. При этом глава регулятора отмечала, что цифровой рубль станет средством для платежей и расчетов. Его использование для сбережений не предполагается.

Справка
Что такое цифровой рубль и как он поможет защититься от мошенниковЦифровой рубль обещает снизить риски коррупции и мошенничества, упростить обход санкций и помочь бизнесу сэкономить на комиссиях банкам.
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