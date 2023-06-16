14:45 (мск), источник: Ведомости

Банк России раскрыл, какими будут первые операции с цифровым рублем

ЦБ начнет с открытия кошельков, переводов и оплаты товаров в магазинах.

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Источник: Reuters

Первыми операциями с цифровыми рублями, которые начнет через свою платформу проводить Банк России, станет открытие кошельков банкам, гражданам и бизнесу, рассказала журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. ЦБ надеется на проведение реальных операций с цифровым рублем в июле-августе, уточнила она.

После открытия кошельков ЦБ начнет тестировать переводы в цифровых рублях между гражданами.

Вместе с этим регулятор уже сформировал группу торгово-сервисных предприятий в 11 городах (Скоробогатова не раскрыла их названий), в которой будет пилотировать оплату товаров и услуг. Группу ЦБ отбирал совместно с банками. По словам Скоробогатовой, это торговые точки среднего уровня, которые работают в каждом городе под своим названием. Выбрать их надо было заранее из-за технических особенностей, которые надо было настроить совместно с банками и торговыми точками.

Оплата в цифровых рублях в магазинах будет осуществляться по QR-коду.

«Для нас оплата товаров и услуг более интересна с точки зрения практического опыта, чем переводы от физического лица физическому лицу», — отметила Скоробогатова.

В мае Банк России сдал в промышленную эксплуатацию платформу цифрового рубля — она полностью готова к работе, отметила первый зампред ЦБ. До этого у регулятора был прототип. «Прототип — это когда ты смотришь, пробуешь и понимаешь, правильно ли вы заложили логику, а промышленное решение — это то, на чем ты уже можешь проводить операции», — объяснила она.

По словам Скоробогатовой, 13 банков, участвующих в пилоте, подтверждают техническую готовность — теперь ЦБ только ждет закона, чтобы начать первые операции. Как уточнил в ходе сессии на ПМЭФ глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, принять закон планируется успеть в весеннюю сессию.

Ранее ожидалось, что тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах начнется в апреле 2023 г. Но потом старт переносился несколько раз — из-за отсутствия закона.

Аксаков ранее объяснял, что начало тестирования цифрового рубля придется отложить, так как законодательная база для его проведения пока не готова, а его осуществление при экспериментальном правовом режиме не предполагается.

В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что после пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов Банк России сможет предложить его всем. По ее словам, цифровой рубль — это третья форма денег, и люди будут сами решать, какой формой российских денег они будут пользоваться. Глава ЦБ также считает, что новая форма национальной валюты позволит уменьшить зависимость россиян от комиссионной политики банков.

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 Банк России раскрыл, какими будут первые операции с цифровым рублем
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