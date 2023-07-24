Комиссии за переводы, вклады и кредиты: ЦБ дал инструкцию по цифровому рублю

Подписанный закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля в финансовую систему, в том числе он определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

Совету директоров Банка России еще предстоит определить тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. «Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа», — рассказывают в Банке России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.

«Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это поддержит развитие конкуренции и инноваций на финансовом рынке. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия», — рассказывают в ЦБ.

Цифровые рубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские карты и электронные кошельки: расплачиваться за товары и услуги, делать переводы.

Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным: один наличный рубль равен одному безналичному рублю и равен одному цифровому рублю.

Главное отличие цифровых рублей от существующих форм в том, что они будут храниться не в портмоне и не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе Банка России. Проводить же расчеты цифровыми рублями можно будет через мобильные приложения банков, которые подключатся к этой платформе.