18:33 (мск), источник: Российская газета

Комиссии за переводы, вклады и кредиты: ЦБ дал инструкцию по цифровому рублю

В России введена законодательная база для внедрения цифрового рубля, она заработает уже с 1 августа. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно к первым двум.

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Источник: Freepik

Подписанный закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля в финансовую систему, в том числе он определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

Совету директоров Банка России еще предстоит определить тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. «Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа», — рассказывают в Банке России.

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На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.

«Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это поддержит развитие конкуренции и инноваций на финансовом рынке. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия», — рассказывают в ЦБ.

Цифровые рубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские карты и электронные кошельки: расплачиваться за товары и услуги, делать переводы.

Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным: один наличный рубль равен одному безналичному рублю и равен одному цифровому рублю.

Главное отличие цифровых рублей от существующих форм в том, что они будут храниться не в портмоне и не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе Банка России. Проводить же расчеты цифровыми рублями можно будет через мобильные приложения банков, которые подключатся к этой платформе.

Как подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина, «никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается». «Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться. Это новая возможность», — отметила глава Банка России. По ее словам, массовое внедрение новой формы денег произойдет не раньше 2025 года.

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