ЦБ обяжет пользователей цифровых рублей пройти идентификацию в госсистеме

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hash=8a3697f684b3ff59&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций с этой формой денег должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь простую электронную подпись. Об этом говорится в проекте положения Банка России, которое устанавливает правила работы платформы цифрового рубля.

«Физические лица и индивидуальные предприниматели для открытия счета цифрового рубля на платформе цифрового рубля, а также пользователи платформы, являющиеся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, для совершения операций с цифровыми рублями должны быть зарегистрированы в федеральной государственной информационной системе “Единая система идентификации и аутентификации” в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА, “Госуслуги” — РБК), и получить ключ простой электронной подписи при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме», — говорится в положении.

ЕСИА обеспечивает доступ для получения государственных услуг в электронном виде, в том числе на портале «Госуслуги». Простая электронная подпись представляет собой логин и пароль или код из СМС, которые необходимо вводить для подтверждения операции. Ее можно получить при обращении в МФЦ.

РБК направил запрос в ЦБ.

Банк России в августе 2023 года планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными деньгами и на ограниченном круге реальных клиентов 13 банков. Госдума на этой неделе приняла закон о цифровом рубле, который должен вступить в силу с 1 августа 2023 года. ЦБ разрабатывает цифровой рубль с 2020 года. Он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Эмитентом цифровых рублей будет сам ЦБ, они будут храниться в цифровых кошельках на платформе Банка России. Коммерческие банки будут выполнять функцию посредников для предоставления своим клиентам доступа к цифровому рублю.

Проект положения устанавливает три вида цифровых кошельков — это счет цифрового рубля для банков, счет цифрового рубля для физических лиц и для юридических лиц.

В документе подчеркивается, что филиалы иностранных кредитных организаций не смогут открывать цифровые кошельки.

На платформе Банка России можно будет совершать перевод цифровых рублей, пополнение цифрового счета либо снятие цифровых рублей с кошелька.