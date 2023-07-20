Что такое ключевая ставка ЦБ и как она влияет на жизнь россиян

Что такое ключевая ставка ЦБ

Ключевая ставка (или как она ранее называлась — «базовая») — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.

Этот инструмент является основным в рамках денежно-кредитной политики Банка России (ДКП).

Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора. Совет директоров утверждается Госдумой на срок пять лет. Его заседания проходят раз в квартал по заранее утвержденному графику.

Иногда ЦБ может собрать внеочередное заседание совета директоров по ставке — например, в случае чрезвычайной ситуации. Так произошло 28 февраля 2022 года, когда Запад ввел против России санкции. Ставка была повышена сразу до 20% годовых, затем показатель последовательно снижался.

С 19 сентября 2022 года ключевая ставка составляет 7,5%.

Зачем повышают ключевую ставку ЦБ

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения. Как пояснил эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук Михаил Зельцер. Если ключевая ставка увеличивается, например, на 1 процентный пункт, банки подстраиваются и тоже поднимают ставки на 1 п. п. или чуть выше. Вместе с ключевой ставкой повышается и доходность депозитов, добавил эксперт.

Иногда в ожидании изменений курса ЦБ банки заранее повышают свои ставки.

«Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов. Но иногда ЦБ целенаправленно прибегает к повышению ставки, то есть ужесточению денежно-кредитной политики. Это бывает нужно, чтобы ослабить ценовое давление в экономике. При росте инфляции регулятор поднимает ставку, тем самым сдерживая спрос на финансирование и временно гася рост цен», — пояснил Зельцер.

Из-за роста ключевой ставки растет и доходность облигаций федерального займа (государственная ценная бумага, дающая владельцу право на гарантированный доход по заранее определенному размеру и порядку выплаты, а также на получение ее номинальной стоимости после завершения срока займа — «Газета.Ru»). Акции становятся менее привлекательными, а курс рубля укрепляется, добавил финансист.

Зачем понижают ключевую ставку ЦБ

Если ЦБ снижает ставку, уменьшаются проценты по кредитам и вкладам, падает доходность облигаций, акции становятся более привлекательными, но курс рубля ослабляется.

Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки (смягчение денежно-кредитной политики), когда предложение товаров и спрос на них находятся в некотором равновесии, инфляционные ожидания населения падают. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций», кандидат экономических наук

Например, минимальный уровень ставки — 4,25% — был установлен в период пандемии 2020 года, когда Банку России пришлось справляться с ее влиянием на экономику, стимулируя дешевыми кредитами деловую активность и покупательскую способность населения.

Что будет с ключевой ставкой ЦБ в ближайшее время

По мнению Зельцера, мягкий цикл денежно-кредитной политики завершен, и Банк России повысит ключевую ставку на следующем заседании совета директоров 21 июля.

«Ускорение инфляции и усиление инфляционных ожиданий населения, дисбаланс предложения и спроса товаров и услуг, жесткая геополитика и сильная девальвация рубля подталкивают ЦБ действовать».

21 июля ключевая ставка будет повышена, и, возможно, сразу высоко. Михаил Зельцер

«Базовый вариант предполагает увеличение на 0,5 п.п. до 8% годовых, но не исключена и более активная позиция регулятора», — спрогнозировал эксперт.

С 2014 года целевой уровень Центробанка по инфляции составляет 4%. По данным Росстата, годовая инфляция в стране в июне составила 3,25% против 2,51% на конец мая и 2,31% на конец апреля. Как сообщал Банк России, россияне ожидают роста цен на 11,9% в 2024 году. В июне показатель был на уровне 10,2%.