Месячный прирост цен ускорился: какие меры примет ЦБ

​Больше всего в июне подорожали услуги (+11%), в основном туризм, автомобили из-за ослабления рубля, отмечает ЦБ РФ в своем обзоре.

Но регулятор не меняет свой апрельский прогноз — потребительские цены вырастут на 4,5−6,5% в 2023 году, а инфляция вернется к цели в 4% в 2024 году «и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем». Всплеск цен временный, следует из комментария ЦБ.

«Экономика восстанавливается, а доходы растут быстрее, чем ожидалось. Но оптимистичные прогнозы по стабилизации ставок и инфляции не оправдались. При этом мы считаем, что потенциал для повышения оценок по инфляции и ключевой ставки не исчерпан», — говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Как замедлить рост цен? Традиционно Банк России повышает ключевую ставку — банки вслед за ЦБ повышают ставки по вкладам и кредитам, поскольку берут кредиты и у регулятора. В итоге снижается спрос на товары, услуги, снижаются цены.

Ситуация ухудшилась

Днем ранее ЦБ опубликовал июльские опросы аналитиков: оценки курса рубля ухудшены по сравнению с июньским опросом — с 77 рублей до 82 рублей за доллар в среднем на 2023 год (после публикации предыдущего опроса с конца июня доллар улетел к 94 рублям). Но это предполагает укрепление курса национальной валюты в среднем до 86 рублей за доллар в оставшуюся часть года с текущего курса 90 рублей, подсчитали в Альфа-Банке.

Оценка инфляции за 2023 год повышена до 5,7% с июньской оценки 5,5%. Аналитики, опрошенные ЦБ, повысили и прогнозную траекторию ключевой ставки на всем прогнозном горизонте на 0,4−0,7 п.п. до 7,9% годовых, 7,7% годовых и 6,6% годовых в среднем — в 2023-м, 2024-м и 2025 годах.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 7,5% годовых, от ее размера зависят все ставки денежно-кредитного рынка — доходности вкладов, кредиты.

Ключевая ставка на конец 2023 года составит в среднем 7,9% по последним опросам ЦБ, «что предусматривает 8,5−9,0% на конец года “и соответствует нашим ожиданиям”, сообщается в комментарии экономистов Альфа-Банка.

“Мы считаем, что Банк России на ближайшем заседании 21 июля повысит ставку на 100 процентных пункта (до 8,5%), — отметил старший стратег СберИнвестиций (SberCIB Investment) Игорь Рапохин. — По нашим оценкам, комментарии ЦБ уже на июньском заседании указывали на то, что регулятор будет выбирать между повышением ставки на 50 п. п. и 100 п. п. в июле. С тех пор инфляционные риски повысились из-за ослабления рубля на 10%, ускорения помесячной инфляции и усиления ожиданий рынков относительно роста ставок в США в этом году. Поэтому повышение ставки на 100 п. п. в июле наиболее вероятно — с помощью такого шага ЦБ повысит привлекательность рублевых депозитов. Это, в свою очередь, поддержит валютный курс и усилит сберегательные настроения населения”.

По оценкам инвестиционного подразделения Сбера, курс национальной валюты может укрепиться до 85 рублей в случае продолжения роста цены нефти на мировых рынках (за последние 2 недели цены выросли почти на 10 долларов или на 12%).

«Инфляция в России остается на умеренном уровне. За неделю с 4 по 10 июля она составила 0,14% (неделя к недели) после 0,13% неделей ранее. За июнь цены выросли на 0,37% (месяц к месяцу) против 0,31% в мае. Годовая инфляция находится на отметке 3,2%, что ниже целевого показателя в 4%», — сообщилФинансам Mail.ru Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Это рекордно низкое значение для этого периода с 2020 года. Однако ускорение инфляции и, главное, недавнее ослабление рубля, вероятно, заставят регулятор ужесточить свою политику. Мы ожидаем повышение ставки в диапазоне 0,25−0,5 п.п. на ближайшем заседании 21 июля 2023 года. Дальнейшие действия Банка России будут во многом определяться дальнейшей динамикой рубля. Андрей Ванин руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции»

Ранее аналитики, опрошенные Финансами Mail.ru, ожидали рост ставки на 25−100 базисных пунктов, с 7,5% до 7,75−8,5%.

«Мы ожидаем повышения размера ключевой ставки на июльском заседании ЦБ РФ на 50 б.п., — сообщил Финансам Mail.ru начальник аналитического управления банка “ЗЕНИТ” Владимир Евстифеев. — Более резкое повышение могли бы предпринять вне графика заседаний, однако данные по инфляции за июнь не свидетельствуют о неконтролируемом взлете цен».

Более высокая ставка повысит привлекательность вложений в РФ и может снизить отток частного капитала, давление на рубль.

Еженедельные данные по инфляции за июль чуть хуже, однако и они не располагают к более масштабному повышению размера ключевой ставки. Повышение ключевой ставки до 8% и сохранение жесткого сигнала — наиболее вероятный итог июльского заседания. С точки зрения рубля повышение ставки будет рассматриваться как позитивный момент. Рублевые накопления можно будет разместить более выгодно, что может препятствовать оттоку частного капитала зарубеж. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев

«С точки зрения рынка акций вряд ли стоит ожидать какой-либо реакции, поскольку масштаб повышения ставки не столь значительный, чтобы производить переоценку той или иной компании или сектора», — говорит Евстифеев.

Сейчас максимальные ставки по вкладам в десяти крупнейших банках держатся на уровне 7,83% годовых, соглсно данным ЦБ РФ, а после решения регулятора могут превысить 8%.

«Мы полагаем, что 21 июня ЦБ “ограничится” повышением ставки на 50 б.п. (до 8%), — сообщил Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК “ВЕЛЕС Капитал”. — В то же время после очередной волны ослабления рубля и постепенного ускорения инфляции вероятность более агрессивного повышения ставки в июле также стоит рассматривать как весьма заметную. В случае повышения ставки на 50 б.п. ЦБ, вероятно, сохранит достаточно жесткий сигнал с возможностью дальнейшего ужесточения процентной политики на следующих заседаниях».

По мнению эксперта, заметного влияния это не окажет на рубль и фондовый рынок — ситуация не такая уж и стрессовая.

Существенной реакции в рубле и на локальном финансовом рынке мы не ожидаем после ужесточения процентной политики. В условиях сохранения ограничений на операции по финансовому счету положительный эффект от повышения ключевой ставки для рубля будет ограниченным (в отличие от периодов до 2022 г., когда подъем ставки сдерживал отток капитала из страны). При этом общая ситуация на финансовых рынках РФ сейчас во многом определяется премией за геополитические и другие риски неэкономического характера. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»