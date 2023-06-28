Как решение ЦБ повлияет на акции, вклады и рубль

На предыдущем заседании совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Опрошенные эксперты ожидают рост ставки на 25−100 базисных пунктов, с 7,5% до 7,75−8,5%.

Это время для возможного пересмотра своих инвестиционных портфелей — долей вложений в банковские вклады, драгметаллы, акции и облигации. ЦБ ключевой ставкой регулирует предложение в экономике кредитов, влияет на производство продукции (безработицу), размер сбережений населения, потребительских расходов, и в итоге влияет на рост цен через спрос и предложение. Все регуляторы в мире, особенно сейчас, стараются найти баланс между этими показателями.

В среду 28 июня зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин объявил о большой вероятности повышения ставки. По его словам, ослабление рубля в последний месяц ускоряет рост инфляции: в прошлом году крепкий рубль (около 56−60 рублей за доллар) помог снизить рост цен (импорт не дорожал). В этом году объемы импортных товаров выросли и подорожали, плюс упал рубль до 85 к доллару.

Как может измениться ставка?

«По нашим ранним оценкам, инфляция достигла дна в конце весны, а значит, к концу года стоит ждать усиления ценового давления в экономике, — пояснил Финансам.Mail.ru Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку “БКС Мир инвестиций”. — То есть факторов смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) больше нет, а вот драйверов ужесточения курса (повышение ставки) теперь предостаточно. Это и инфляция, и рост ставок долгового рынка, и девальвация рубля, причем все факторы имеют тесную причинно-следственную связь».

Таким образом, ожидания прежние — повышение ставки 21 июля как минимум на 25 б.п., возможен и сразу шаг на 50 б.п. Михаил Зельцер

«Еще одной из причин разгона инфляции стал портфель необеспеченных потребительских кредитов банков, который в мае вырос на 1,7% к прошлому месяцу до 12,6 трлн рублей — это рекордные месячные темпы роста с сентября 2021 года», — подчеркивает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Они также превышают средние темпы роста в 2021 году (1,5%). «За последние 12 месяцев портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 13%, что превышает динамику зарплат (выросли на 11% год к году)», — отметил эксперт.

Для охлаждения рынка ЦБ может с 1 июля ужесточить макропруденциальные лимиты по кредитам физлицам, а также повысить ключевую ставку на заседании 21 июля на 50 б.п. Игорь Рапохин

«Инфляция в последние месяцы ускоряется, но все еще остается ниже, чем в 2021 году. В связи с этим мы полагаем, что одного повышения ключевой ставки на 50 б.п. в этом году может быть достаточно, чтобы удержать уровень годовой инфляции в середине прогнозного диапазона ЦБ на 2023 год (4,5−6,5%)», — подчеркнул Игорь Рапохин.

Ближайшее заседание ЦБ состоится 21 июля: по итогам встречи совета директоров регулятор обновит макропрогнозы и прогнозную траекторию средней ключевой ставки, пояснила Финансам Mail.ru Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

На наш взгляд, вероятность повышения ключевой ставки на этом заседании в пределах 50 б.п. высока, но решение будет приниматься ближе к заседанию, исходя из экономических данных. Ольга Беленькая

В «Финаме» также указывают на рост потребкредитования как на одну из причин роста инфляции. Дополнительно ценам помогают расти и нехватка рабочей силы (рост зарплат) в ряде секторов экономике, рост госрасходов. В то же время есть аргументы в пользу сохранения ставки без изменения в июле — умеренные текущие темпы инфляции и снижение инфляционных ожиданий.

«Возможно, к июльскому заседанию уже появятся проектировки бюджетной политики на ближайшие 3 года, что может дать больше ясности в отношении планов бюджетной консолидации — более мягкая бюджетная политика по сравнению с тем, что заложено в текущем базовом прогнозе может стать серьезным аргументом для более высокой траектории ключевой ставки ЦБ», — считает Ольга Беленькая.

Даже если ЦБ не станет повышать ключевую ставку на ближайшем заседании, он может сделать это на следующем заседании в сентябре. Наш прогноз ключевой ставки на конец III квартала составляет 7,5−8%, на конец года — 8−8,5% Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Ужесточение Центробанком регулирования по потребительским кредитам и возможное повышение ключевой ставки ЦБ могут несколько замедлить снижение нормы сбережений домохозяйств, и тем самым, рост потребительского спроса, во второй половине 2023 года, — прогнозирует Ольга Беленькая.

«Ожидаем повышения размера ключевой ставки на 25 б.п. Такое решение может быть мотивировано нарастанием рисков, препятствующих достижению цели по инфляции на среднесрочном горизонте на уровне 4%», — сообщил Финансам.Mail.ru начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Причин для такого решения несколько — расширение дефицита федерального бюджета и прошедшее ослабление рубля. «Оба эти фактора ЦБ РФ традиционно воспринимает как проинфляционные, — отметил Владимир Евстифеев. — Среди причин, по которым можно не спешить с повышением размера ключевой ставки, стоит выделить отсутствие роста конечного потребления, расширение каналов импортозамещения, невысокий текущий уровень инфляции».

Повышение сразу на 50 б.п. может быть воспринято финансовым рынком как намерение продолжить цикл ужесточения монетарной политики уверенным темпами, поэтому более вероятно решение увеличить ключевую ставку на 25 б.п. Владимир Евстифеев

Этого же мнения придерживается Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Мы полагаем, что ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки на ближайшем заседании в июле, но ограничится минимальным шагом повышения — на 25 б.п. В то же время не исключаем, что даже в случае подъема ставки регулятор оставит умеренно жесткий сигнал в своих комментариях, что сохранит вероятность еще одного повышения на ближайших заседаниях. Юрий Кравченко

«Пока мы видим всё больше намеков от ЦБ по поводу роста ключевой ставки. Инфляция проходит “дно” и далее наступает период уже низкой базы прошлого года, вызванный замедлением экономической активности и сильным укреплением курса рубля, — пояснил Финансам.Mail.ru главный аналитик ИК “Солид Брокер” Дмитрий Донецкий. — Сейчас же курс рубль-доллар уже на 70% выше, чем год назад. Безусловно, поддерживать инфляцию на текущем невысоком уровне будет трудно. Поэтому, летом мы должны увидеть постепенный разгон инфляции. ЦБ пытается действовать на опережение, заранее поднимая ставку и охлаждая спрос в экономике».

Мы считаем, что в этом году ЦБ может поднять ставку суммарно на 1−1,5 процентных пункта. На ближайшем заседании ожидаем подъема на 0,25 п.п. (до 7,75%) и предполагаем, что в дальнейшем ЦБ может увеличить шаг. Дмитрий Донецкий

Вероятность повышения ставки в этом году и на ближайших заседаниях ЦБ действительно существенно выросла, и сейчас такой сценарий является базовым, сообщил Финансам Mail.ru главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Умеренность фактических инфляционных процессов и снижение инфляционных ожиданий позволяют рассчитывать на небольшое повышение ключевой ставки (на 25−50 б.п.) в июле. В то же время этого может быть недостаточно для достижения целей ЦБ (устойчивый возврат инфляции к цели в 4% в 2024 году) при дальнейшем смещении баланса инфляционных рисков в сторону проинфляционных. Так что наш текущий прогноз по повышению ставки в июле на 25 б.п, может быть пересмотрен вверх — вплоть до повышения на 100 б.п. — при сильном ухудшении инфляционной статистики по итогам июня (выйдет в начале следующего месяца) и/или заметном ослаблении рубля до июльского заседания ЦБ.

Вклады

Последние два квартала доходность по вкладам в среднем не меняется — на уровне 7,8% в десяти крупнейших банках, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, по данным ЦБ. По статистике, увеличение ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 7,75% незначительно повысит ставки по вкладам — на 10−20 процентных пункта. При повышении ставки на 50 б.п. доходность по банковским депозитам может вырасти на 20−40 п.п. по ряду вкладов в зависимости от их срока действия, а повышение ставки с 7,5% до 8,5% заметно повысит доходность вкладов на 0,5−0,8 процентных пунктов — до 8,3−8,6%. ЦБ намерен удержать инфляцию в пределах до 4,5−6,5% в 2023 году, и до 4% в 2024 году.

Поэтому сбережения в банках пока заметно не обесцениваются в этот период и даже должны принести доход.

«Банковские ставки по вкладам уже начали отыгрывать ожидаемое ужесточение процентной политики ЦБ (повышение ставки)», — пояснил Финансам Mail.ru Юрий Кравченко. По его данным, средняя максимальная ставка по вкладам повышалась в середине мая и в первой декаде июня (в общей сложности ставка выросла с 7,64% до 7,83%). Повышение пока коснулось только «длинных» вкладов — со сроком погашения более 1 года.

Полагаем, что банки продолжат поднимать ставки до конца текущего года, но будут делать это осторожно. Общий рост доходностей по вкладам будет не столь существенным, так как серьезной необходимости в фондировании банковский сектор сейчас на испытывает. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Рубль

Курс доллара на Мосбирже в среду 28 июня превысил 86 рублей — с пятницы доллар подорожал на 1,5 рубля, согласно данным торгов. Повышение ставки может укрепить рубль, считает Михаил Зельцер.

Влияние на рубль должно быть положительным: ужесточение ДКП читается со знаком плюс для нацвалюты. Ожидания сводятся к восстановлению рубля в начале второго полугодия в сторону 80. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Владимир Евстифеев также отмечает положительный эффект повышения ставки на укрепление рубля.

С точки зрения рубля такое решение может носить умеренно-позитивный характер, что свойственно всем валютам при повышении основной процентной ставки по ним. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка «Зенит»

«В условиях сохранения ограничений на движение капитала и повышенных геополитических рисков поддержка рублю от повышения ключевой ставки будет минимальной или вовсе отсутствовать», — отмечает Юрий Кравченко.

В существенной мере курс сейчас формируется под влиянием динамики сальдо торгового баланса, в частности зависит от потоков валютной выручки в страну и процесса восстановления импорта в условиях санкций. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«Влияние на курс рубля, скорее всего, будет минимальным. После того, как хождение иностранного капитала было ограничено, уровни ставок напрямую перестали влиять на курс национальной валюты, — говорит Дмитрий Донецкий. — Только сильные изменения ставок влияют на спрос на валюту».

«Маловероятно, что умеренное повышение ставки изменит курсовые тренды, которые сейчас определяются факторами, связанными с трансформацией внешнеэкономических связей», — сказал Денис Попов.

Таким образом, заметного изменения курса рубля от повышения ключевой ставки не ждем. Денис Попов главный аналитик ПСБ

Акции

Повышение ставки считается вредным для фондового рынка, напомнил Михаил Зельцер. Растут ставки по банковским депозитам, которые конкурируют с биржевыми инструментами, увеличиваются ставки на денежном рынке, кредиты дорожают и для банков.

Для акций повышение ставки — негатив, но сейчас есть более веские факторы курса индекса и бумаг — геополитика, сырьевые цены, налоги и дивиденды. В этом году можем увидеть и 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Михаил Зельцер эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В банке «Зенит» сдержанное мнение: инвесторы не начнут массово переводить вложения из акций на банковские вклады.

Влияние роста ставки на фондовый рынок традиционно минимально. Невысокий шаг повышения процентной ставки вряд ли станет поводом для перехода инвесторов из акций в инструменты с фиксированной доходностью. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка «Зенит»

Влияние процентной политики на фондовый рынок будет ограниченным и почти незаметным, считает Юрий Кравченко.

Здесь определяющими факторами будут выступать события геополитического и внутриполитического характера. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«Ожидания повышения ключевой ставки формируются на финансовом рынке уже около года», — считает Денис Попов.

Повышение ключевой ставки приведет к росту доходности на коротком конце кривой ОФЗ, но, по теории, не должно повлиять на стоимость долгосрочных облигаций. Индексы акций, вероятно, нейтрально отреагируют на решение о повышении ставки. Денис Попов главный аналитик ПСБ

«Индекс Мосбиржи также вряд ли заметно отреагирует на решение ЦБ. На наш взгляд, он уже впитал последние изменения на долговом рынке, поскольку длинные облигации уже заложили ужесточение ДКП в ближайшее время», — прогнозирует главный аналитик «Солид Брокер» Дмитрий Донецкий. Так, доходности двухлетних ОФЗ выросли в среднем на 30 б.п. в июне по сравнению с маем, до 8,5%.

Кроме этого, стоимость российских акций по-прежнему занижена из-за геополитики, а не из-за экономических причин. После превышения индекса Мосбиржи 2800 пунктов в июне многие ожидали коррекционного снижения, которое мятеж попросту ускорил.

«Индекс МосБиржи не спешит возвращаться из боковика, в котором находился с середины июня», — отметил Сергей Попов, автор создатель телеграм-канала GIF Global Invest Fund.

Аналитики Global Invest Fund давно отмечали, что пробой уровня в 2785 пунктов можно расценивать как начало коррекции. «Причина — инвесторы хотят премию в акциях за возросшие политические риски. В то же время волна дивидендов поддерживает рынок. Это затрудняет развитие коррекции», — пояснил Сергей Попов сомнения рынка. Многие инвесторы не хотят продавать акции по текущим ценам, а другие — покупать.

Индекс скорректировался всего на 3% от своих локальных максимумов. Такое незначительное падение пока не располагает к среднесрочным покупкам. Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund