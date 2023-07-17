Аналитики рассказали о главных событиях на финансовых рынках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258856&hash=6ca2b3676957d2d9&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главной темой станет заседание Банка России по ключевой ставке — в пятницу возможно ее изменение. Текущая ситуация достаточно сложная для прогнозирования. Инфляция в России остается на умеренном уровне. За неделю с 4 по 10 июля она составила 0,14% к предыдущей недели после 0,13% неделей ранее. За июнь цены выросли на 0,37% к маю против 0,31% в мае к предыдущему месяцу.

Годовая инфляция находится на отметке 3,2%, что ниже целевого показателя в 4%. Это рекордно низкое значение для этого периода с 2020 года. Однако ускорение инфляции и, главное, недавнее ослабление рубля, вероятно, заставят регулятор ужесточить свою политику.

Мы ожидаем повышение ставки в диапазоне 0,25−0,5% на ближайшем заседании 21 июля 2023 года. Дальнейшие действия Банка России будут во многом определяться дальнейшей динамикой рубля. Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" "Газпромбанк Инвестиции"

На этой неделе рынок ждет два отчета — во вторник ритейлер X5 Group опубликует операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года, а в пятницу — энергокомпания ТГК-1 за второй квартал.

Понедельник станет последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов холдинга АФК «Система» за 2022 год, ИСКЧ (ПАО «Институт стволовых клеток человека») за 2022 год. Во вторник закроется реестр акционеров для тех, кто планирует получить дивиденды «Сургутнефтегаза» за 2022 год.